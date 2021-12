A tres días de su implementación, las consecuencias de los cambios del servicio de transporte siguen viéndose en San Juan. Es que la Red Tulum, y por consecuencia la modificación de las paradas de colectivos, hizo que muchos comerciantes y kiosqueros se vieran afectados o beneficiados. Es que hay algunos que dicen que perdieron clientela, por la falta de paradas, y otros que "revivieron" porque están ubicados en sectores que estaban "muertos" porque transitaba poca gente. Ante este panorama, desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez dijo que ellos preveían que esta doble situación podía pasar con los cambios y que a la vez creen que es posible que muchos "se reinventen" o "busquen mudarse a zonas más transitadas".

En calle Mendoza, al Sur de Libertador, las paradas de colectivos siempre fueron muy concurridas. Históricamente fue un lugar en el que era hasta difícil caminar por la vereda por la cantidad de gente que esperaba las distintas líneas de colectivo. Ahora, esa postal cambió y se mudó a otras zonas del centro sanjuanino. Y eso hizo que muchos perdieran clientela y hasta estén pensando en trabajar de una manera diferente. Sobre todo, los fines de semana.

"A cada rato entra gente, pero sólo lo hace para preguntar por dónde pasa el colectivo. Antes muchos venían, cargaban la Sube y compraban. Ahora no pasa nada, a pesar de que la gente transita por la vereda buscando dónde tomar el micro", dijo Pablo Montero, un kiosquero de calle Mendoza. Al igual que él, otros comerciantes pequeños de la zona dijeron que piensan cambiar el horario de atención, porque ya no sirve que abran tan temprano y hasta se están replanteando trabajar los fines de semana. "Nosotros abríamos hasta los domingos, pero ahora no tiene sentido. Calculo que perdimos el 40% de las ventas", dijo Alejandro Velazco, otro comerciante de calle Mendoza.

En contraposición, los dueños de comercios, cafés o kioscos de avenida Córdoba dijeron que tienen esperanza de que los cambios en las paradas de colectivo les sean más rentables. Es que, según ellos, ya notaron que hay más gente que entra a comprar y hacer consultas. "Es el segundo día hábil y ya se nota que hay más movimiento en el local. La Córdoba estaba muerta. De hecho, nosotros no trabajamos los sábados en la tarde, pero ahora estamos pensando en hacerlo", dijo Jorge Álvarez, que trabaja en una importadora, mientras que Miguel Romero, un kiosquero de esta misma avenida, agregó: "En las tardes el kiosco es una locura. Antes vendíamos lo justo y ahora hay momentos que estamos desbordados de la cantidad de gente".

Paradas

En San Juan hay unas 7.000 paradas de colectivos. Muchas de ellas fueron modificadas, ya que se cambió el recorrido que tradicionalmente hacían los colectivos. En la app de la Red Tulum las personas pueden ingresar para conocer los nuevos puntos.