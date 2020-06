Aunque todavía no hay precisiones, la reforma tributaria en la que trabaja el Gobierno nacional incluirá cambios "para alentar las inversiones mineras", según adelantó ayer el secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Alberto Hensel. El exministro de Minería de San Juan fue uno de los invitados ayer a un programa especial en Radio Sarmiento que, por iniciativa de DIARIO DE CUYO, se realizó en el marco del Mes de la Minería, que incluyó un suplemento especial que tuvo como eje el comienzo de la recuperación de la actividad en medio de la pandemia.

Según ha trascendido, la administración de Alberto Fernández trabaja en un proyecto de reforma tributaria que tendrá dos directrices, por ahora, demasiado amplias: incentivos adecuados y sostenibilidad fiscal. La idea, según publicó el diario La Nación, es lograr equilibrio fiscal en 2023. Para eso, Gobierno intentará modificar la "estructura tributaria" y mejorar la "calidad" del gasto público.

En ese contexto Hensel dijo que había mantenido un encuentro con el secretario de Política Tributaria, Alberto Arias, sobre un programa de reactivación de inversiones mineras en el que será central la reforma tributaria "que condice con lo que viene sosteniendo el Presidente", dijo.

En el programa especial también participó el director Ejecutivo de la minera Barrick, Marcelo Álvarez, quien sobre el tema de la reforma sostuvo que "hemos repetido hasta el cansancio que la industria minera necesita normas estables, previsibilidad y reglas de juego claras. Y en ese sentido la estabilidad fiscal es fundamental". Y agregó que "si las reglas no se cumplen perdemos todos. Es que si se alteran las condiciones todos pierden, el Estado y las empresas también pierden capital. Todos deben entender que en la inversión minera todos somos socios, el Estado y los privados, y que las reglas de juego tienen que ser claras para todos".

En comunicación telefónica, el presidente de la Cámara Minera Argentina, Alberto Carlocchia, habló de la necesidad de generar confianza para que lleguen las inversiones a la minería. "No seamos atolondrados, las cosas tienen que madurar, vamos por buen camino y los proyectos que están más avanzados deben tener el apoyo de toda la industria".

Dino Minnozzi, titular de la Federación Económica, presente en el estudio radial, dijo que "es fundamental generar recursos que se transformen en riqueza y mano de obra y en ese sentido la minería es una de las actividades que más impacta en la vida". Pero dijo que para el desarrollo de la actividad "hace falta un marco de equilibrio fiscal" y en ese sentido señaló que será clave la renegociación de la deuda externa "para incentivar nuevas inversiones".

El representante de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera de Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena, quien también estuvo presente en el programa, habló del aporte desde el gremio para el fortalecimiento de la actividad minera. "No sólo se trata de discutir las paritarias, también trabajamos desde nuestro sector en el fortalecimiento de la actividad". Y puntualizó que "el trabajador no vive en Marte. Un mes puede que lleve la discusión de las cuestiones salariales, pero el resto del año somos parte del engranaje que mueve a la minería".

El secretario Hensel destacó en particular el aporte de la minería en la lucha contra la pandemia (ver aparte) y aclaró que, si bien la minería es una actividad esencial, declarada así por el Gobierno nacional, todavía la tarea no ha regresado al ciento por ciento en los emprendimientos mineros. Y manifestó que será difícil volver a la "normalidad". "Sólo se volverá a la normalidad cuando se descubra una vacuna, mientras tanto debemos estar atentos y cumplir todos los protocolos", dijo el funcionario nacional.

El aporte de la empresa Barrick

Alvarez, el director Ejecutivo de Barrick, dijo que la compañía hizo en la Argentina el mayor aporte del mundo en la lucha para evitar el contagio del Covid-19, que en el país asciende a 3,6 millones de dólares.

La donación incluyó reactivos, insumos hospitalarios, 1.000 camas, y 3 carpas para 200 personas cada una que serán usadas en la lucha contra la pandemia en el conurbano bonaerense. Además, aportaron construcciones que estaban en desuso en el campamento Lama, 30 contenedores, implementos sanitarios y las instalaciones que la compañía tiene en su predio en Albardón, que ha sido convertido en un hospital. La colaboración también llegó a los municipios de Iglesia y Jáchal.

"Es el momento de estar al lado de las comunidades y por eso estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho", dijo el directivo de la minera. Y explicó que la idea del aporte fue "porque entendemos que desde la minería se puede ayudar al país".

ALBERTO HENSEL - Secretario de Minería

"La minería tiene un rol central en la actual coyuntura porque se necesita exportar para conseguir divisas. Es lo que le hace falta el país, conseguir divisas para pagar la deuda externa. que es lo que se está discutiendo ahora. Lo que necesitamos es crecer y exportar, tal como lo sostiene el Presidente. Eso está en línea con lo que viene apoyando el Gobierno sanjuanino, con Sergio Uñac a la cabeza. Además, hace falta dar la discusión en el tema minero. No está en discusión si hacemos minería o no, lo que se debe discutir es cómo lo hacemos. Y en cada provincia se debe la discusión sobre el modelo más conveniente. Ese es el verdadero valor que genera la actividad".

MARCELO ÁLVAREZ - Director Ejecutivo de Barrick

"El retorno al trabajo en Veladero fue más fácil que en otros lados porque el 40% de la dotación de personal son sanjuaninos. Y fue fundamental que se nos permitiera retornar las actividades. Pero hay que seguir trabajando, generando capacidades porque se viene una nueva ola de inversiones. Para eso ya estamos trabajando en la competencia de los profesionales. Si llega a haber una explosión de proyectos hará falta una buena base de trabajadores y no debemos caer en la tentación, como ya se ha hecho de robar gente de otras empresas. Para evitar esas situaciones ya estamos en conversaciones con los gremios del sector para que se preparen para lo que se viene".

ALBERTO CARLOCCHIA - Cámara Minera Argentina

"Para enfrentar la pandemia hemos estado aprendiendo todos juntos, generando un ambiente de confianza para ir volviendo a la actividad de manera paulatina. El regreso al trabajo no se hace de la noche a la mañana y en algunas provincias como San Juan es es más fácil. Lo que es difícil es hacer pronósticos para el futuro. Tenemos que ver cómo quedará parado el mundo inversor. Y desde ya puedo decir que algunas empresas chicas no va a quedar bien paradas. A nivel personal creo que algunos rubros van a quedar mejor posicionados, como los del cobre, oro y litio. Pueden llegar inversiones importantes para proyectos que pueden financiarse".

DINO MINNOZZI - Federación Económica

"La minería es una de las actividades que más impacta en la vida. En ese sentido San Juan es una provincia que tiene infinidad de recursos porque tenemos la cordillera más ancha y más alta. Y hemos podido ver el derrame de la actividad en los distintos sectores. Desde nuestra sector pedimos que se ponga el ojo en las empresas locales y en los profesionales sanjuaninos. Tenemos universidades que forman a excelentes profesionales.Y no hay que tener miedo a la inversión privada. El oro es importante, el cobre también y no hay que dejar de considerar la minería no metalífera, que da ocupación a mucha mano de obra que no requiere que sea especializada".

MARCELO MENA - ASIJEMIN

"Queremos trabajar para que nos vaya bien a todos. Que la minería avance en la provincia al igual que en todo el país. Queremos tener el orgullo de que la actividad sea la chispa del avance que Argentina necesita. Además tenemos otro orgullo y es que hay muchos profesionales sanjuaninos trabajando fuera del país. Calculamos que hay unos 350 trabajando fuera de la Argentina. Acá tenemos un excelente nivel de formación y contamos con la ventaja que hay muy buena formación práctica. Desde nuestro sector, el de los trabajadores, vamos a seguir apoyando el desarrollo de la actividad minera. Eso, los trabajadores lo tenemos muy claro".