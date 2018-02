Lo primero en que pensó Florencia Valdez cuando el locutor anunció que era la nueva Virreina Nacional del Sol, fue en su padre que falleció hace dos años. Inmediatamente le hizo una promesa: desempeñar su gestión con total responsabilidad y compromiso, tal como él hubiese querido. Ayer, la joven también atendió a la prensa para hablar de sus proyectos y de cómo tratará de cumplir con todas sus obligaciones por igual. Dijo que sabe que se viene un año de mucho trabajo, y que lo encarará con responsabilidad y compromiso.



Le dedicó la corona a su padre, tal como le dedica cada uno de los logros obtenidos. También le pidió fuerzas para cumplir con todas sus obligaciones. "Sé que se viene un año arduo de trabajo porque debo continuar con mis estudios, ayudar a mi mamá con los trabajos de la casa y la crianza de mis hermanas, y desempeñar mi rol de Virreina. Pero, no me asusta. Tengo fe de que voy a poder cumplir con responsabilidad con todas mis obligaciones. Se lo debo a mi familia y a la gente que confió en mí", dijo la flamante Virreina.

Creo que ser Virreina te abre puertas nuevas para crecer".



Entre las obligaciones, Florencia dijo que también dedicará tiempo a mantenerse en contacto con sus fans. Dijo que chicas y chicos crearon un grupo en Instagram sólo para seguirla a ella y brindarle su apoyo. "Realmente me sorprende el apoyo que recibí de personas desconocidas. Eso me reconforta y me hace comprometerme en dar lo mejor de mí para representar tanto a Albardón como a San Juan lo mejor posible. Esa tarea será más un placer que un sacrificio", sostuvo.



En cuanto a los premios que recibirá en un par de días por haber sido electa Virreina, la joven aseguró que aún no se detuvo a pensar qué hará con ellos. Dijo que probablemente guardará el dinero para cualquier eventualidad y que aún no sabe si se animará a manejar la moto. "Todavía no puedo creer que soy la nueva Virreina Nacional del Sol así que ni siquiera me imagino qué voy a hacer con los premios. Por ahora sólo quiero compartir mi alegría con familiares y amigos que siempre estuvieron a mi lado dándome su apoyo", agregó.



Entre sus planes también figura continuar cursando la carrera de abogacía y aprovechar los momentos libres para realizar campañas sobre prevención de violencia de género, entre otros temas sociales. "Creo que como Virreina voy a tener mayor llegada a la gente y voy a aprovecharlo para realizar este tipo de campañas que pueden llegar a salvar vidas", sostuvo.