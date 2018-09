Un monitor urbano, que se trasladará en moto a baja velocidad con una cámara incorporada a su casco, será la nueva carta que pondrá en juego la Municipalidad de Rawson para alcanzar un mejor ordenamiento del estacionamiento vehícular en las principales zonas comerciales del departamento.



A los dos monitores que ya recorren a pie algunos sectores y realizan la multa correspondiente al detectar vehículos que no fueron estacionados en lugares permitidos, se agregará otro motorizado, que estrenará el sistema de fotomulta para este tipo de infracciones.



La secretaria de Gestión y Planificación de la Municipalidad de Rawson, Verónica Iturrieta, adelantó cómo funcionará el nuevo sistema. El monitor marchará a baja velocidad (aproximadamente a 20 kilómetros por hora) y sólo deberá estar atento al manejo de la moto. La lente de la cámara incorporada a su casco es un "gran angular", por lo que la grabación abarcará de cordón a cordón, todo el ancho de la calle que transite. El monitor realizará recorridos estipulados previamente, que tendrá cerca de 20 minutos de duración y en una primera etapa corresponderán específicamente a dos áreas, que son donde se producen la mayor cantidad de inconvenientes por autos, motos y hasta camiones mal estacionados: los alrededores de la plaza de Villa Krause y del Coloso, en España y República del Líbano.



El monitor urbano regresará al centro de operaciones, donde se descargará el archivo y otros integrantes de esa dependencia analizarán la grabación. Si se detecta un vehículo que comete la infracción y se identifica el dominio, se generará la multa correspondiente.



Actualmente, Iturrieta señaló que por este tipo de infracciones, la multa correspondiente tiene un costo inicial de 600 pesos.



Rawson será pionero en implementar este sistema en la provincia, gracias al aporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien al semana pasada realizó también un curso de capacitación en la provincia (ver aparte).



"Este sistema es nuevo y hay varias etapas que iremos cumpliendo hasta implementarlo en su totalidad. Por ejemplo, hay que establecer cuántos recorridos se harán por día y cuales serán específicamente cada uno. Los operadores de video también deberán incorporar algunas características. En las pruebas que ya hicimos vimos que no habrá complicaciones para implementar este sistema", indicó la funcionaria. Iturrieta señaló que no hay una fecha precisa todavía que indique cuándo comenzará a regir esta fotomulta, aunque agregó que a la etapa actual de incorporación del sistema le seguirá uno de concientización a los conductores de los vehículos. "Ahora estamos en el periodo de prueba con esta tecnología y en el de prevención con la gente. Hay que explicarles también que si dejan mal estacionado el auto, aunque no vean a nadie, pueden recibir una multa".

Capacitación vial a tres municipios



La Agencia Nacional de Seguridad Vial dictó un curso de capacitación (foto), durante 3 días, destinado a monitores urbanos de los municipios de Caucete, Rivadavia y Rawson.



Para los dos primeros significó la incorporación de las PDA, máquinas que permiten realizar con mayor efectividad multas por infracciones de tránsito.



Para Rawson, que ya tiene a dos operadores con estos aparatos, significará como novedad la fotomulta.