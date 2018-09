Hace unos días, la actriz Florencia Peña reveló que mantiene con su pareja una relación poliamorosa. Es decir, que tienen una relación íntima, amorosa y sexual con varias personas, con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los amores involucrados. Desde ese día, la palabra poliamor copó las redes sociales con memes, imágenes humorísticas y miles de críticas.



En este contexto, algunos especialistas sanjuaninos y una vendedora de productos sexuales develaron que en la provincia se practica el poliamor más de lo que se cree, pero siempre a puertas cerradas. Según una terapista de pareja, un psicólogo y la vendedora del sexshop esta práctica es habitual, sobre todo en personas mayores de 40 años.



Anabela Cameo, terapista de pareja dijo que el poliamor se practica en San Juan, pero que socialmente no está bien visto y que por eso suele ser algo secreto. "En mi consultorio veo muchas mujeres que aceptan que sus maridos tengan relaciones con otras mujeres. Sin embargo, ellas no lo tienen -una de las formas del poliamor- y sólo lo hacen para no mantener relaciones sexuales con su esposo. En palabras simples para que no las molesten y ellas puedan hacer su vida y seguir con la imagen de familia perfecta", dijo y aclaró que para que el poliamor funcione es muy importante el consentimiento de todos los involucrados. "Toda relación se fortalece gracias a los acuerdos y las negociaciones. Sobre todo en el poliamor", agregó y dijo que esto se da de igual manera en parejas homosexuales que heterosexuales.



Por otra parte, el psicólogo Gabriel Martínez, dijo que el poliamor existe en San Juan desde hace muchos años. "Nuestra sociedad es muy cerrada, por eso esto se hace de manera oculta. Lejos de lo que se cree siempre hay celos. A diferencia de las parejas tradicionales, en el poliamor los celos y los planteos tienen que ver con la cantidad de tiempo que una pareja comparte con otra", agregó el psicólogo y dijo que no todas las personas están preparadas para este tipo de relaciones; y que para él, el poliamor es una filosofía de vida.



Por su parte, Laura, la propietaria de un sexshop o tienda de productos para adultos (como se le dice en la actualidad) comentó que en San Juan se practica de todo. "Conocemos muchas cosas en la tienda. A diferencia de lo que se cree la provincia es muy abierta a la hora de innovar con las prácticas sexuales, pero siempre a escondidas", dijo y comentó que según lo que ella ve en su negocio, las personas que practican poliamor son parejas que se cansaron de la rutina y buscan algo nuevo. "Es habitual que lo practique gente grande. Es decir, mayores de 40 años y muchos lo confunden con el swinger, que es un intercambio de parejas", dijo la mujer y comentó que los novios o matrimonios poliamorosos suelen comprar ropa erótica y aceites, mientras que en menor medidas juguetes sexuales. "Desde mi punto de vista personal, creo que el poliamor se da en parejas que no quieren separarse por una cuestión social, división de bienes u otras razones y aceptan tener estas parejas abiertas", concluyó.

Claves

1.El poliamor no se trata de infidelidad, pues debe haber consentimiento de todos, pues creen que el amor y el sexo no son exclusivos de una pareja.

2.El poliamor es practicado por personas que tienen una pareja estable y también por quienes no están en relaciones formales.

3.Hay que diferenciar entre poliamor y poligamia. La poligamia se da cuando un hombre o mujer está casada o en pareja con más de una persona.

4.En el poliamor los sentimientos son importantes. Hay parejas poliamorosas que no tienen sexo con otras parejas y sólo comparten el cariño.

5.En el poliamor entra el juego el cariño por las parejas. En el swinger las partes no involucran sentimientos hacia el compañero casual.

6.Según los especialistas hay personas que no se hacen problema si su pareja tiene sexo con otro, pero sienten celos ante el descuido emocional.