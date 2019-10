Todos juntos. Franco, Gastón y Brenda Savall son hermanos y se sacaron selfies mientras hicieron la fila para votar en el Colegio Nacional de Rawson.



Sin contar a quién votaron, pero sin disimular la simpatía por uno u otro candidato, las selfies en los cuartos oscuros y en las escuelas fueron moneda corriente. Sobre todo entre los jóvenes que usaron las redes sociales. Así, entre la locura de las elecciones y el apuro por subir una foto a Internet, los chicos disfrutaron del día electoral.



En las escuelas las diferentes generaciones mostraron actitudes distintas. Los adultos mayores leyeron los carteles y las pizarras para saber dónde votar, mientras que los jóvenes entraron con los celulares en mano pues buscaron en los padrones electorales digitales. Sacándose fotos y mirando lo que los demás compartieron en las redes sociales hicieron las filas para esperar el turno para votar.



Usando el hashtag #elecciones2019 o el nuevo sticker de Instagram ‘A Votar‘ los más jóvenes compartieron cada segundo de las elecciones. ‘Vinimos con mis hermanos, como hacemos todas las veces que hay elecciones y desde la entrada de la escuela nos estamos sacando selfies para mostrar que ya votamos‘, dijo Rodrigo Barrionuevo, quien a su foto le agregó la ubicación para que todos vieran en qué escuela sufragó. Al igual que él, un chico de 18 mostró todo lo que le puso a su foto para subirla a las redes. ‘Además de ponerle un filtro, le puse unos GIF y el sticker de Instagram. Todos mis amigos subieron cosas similares‘, agregó Gonzalo Suárez, mientras que unas chicas que hicieron fila detrás de él comentaron que si bien ellas no comparten en las redes su elección, vieron que muchos amigos lo hicieron. ‘Me parece que está buenísimo que se muestren votando. Esto sirve para que todos vean que los jóvenes también somos comprometidos con el país‘, agregó Sofía González. Además de las selfies, algunos chicos compartieron en las redes sociales una foto de ellos metiendo el voto en la urna.

Un voto especial en Rawson

En la escuela 14 de Febrero, en Rawson, se vivió una situación fuera de lo común. Una urna debió ser trasladada casi hasta la puerta del establecimiento educativo por parte de oficiales de seguridad y de autoridades de mesa, para que pudiera votar una mujer que no podía caminar con facilidad y hacer el trayecto hasta el interior del edificio. Custodiados por un efectivo del RIM 22, por el delegado de la escuela y por el presidente de mesa, la urna, las planillas y el sobre fueron trasladados. Así, Amalia Hassanie, que debe caminar con muletas debido a su obesidad, pudo entonces elegir a su candidato favorito.

Hubo poca movilización de votantes

Durante las Elecciones Generales 2019, la movilización de votantes en vehículos contratados por los distintos frentes y partidos no se vio con mucha intensidad, como sí sucedió en las votaciones anteriores. Las escuelas de Rawson y Chimbas fueron las que más vehículos contratados para el traslado de electores tuvieron en los ingresos. En esos establecimientos hubo colectivos del servicio de transporte urbano, minibuses, remises y hasta camionetas particulares. Identificadas con carteles escritos con lapicera o marcador, hubo algunas movilidades que llegaron llenas a las escuelas, sin embargo hubo otras que sólo trasladaron a 4 o 5 personas por viaje. A pesar de que no hubo gran despliegue de movilización, el traslado de los votantes en estos vehículos se desarrolló durante toda la jornada.

En San Juan votó el 80% del padrón

La ansiedad se hizo presente en las elecciones de ayer. Los sanjuaninos dijeron que querían conocer cuanto antes, al menos, los resultado provisorios. Esto no sucedió en las PASO de agosto pasado. La diferencia también se dio en la altísima participación del electorado local: ayer votó en la provincia el 80% del padrón, contra el 75% que lo hizo en las PASO. "Creo que está en juego muchas cosas y la angustia de no saber a qué nos tendremos que enfrentar desde mañana (por hoy). Por eso, apenas cierren los comicios, voy a ver cómo avanza el escrutinio. En otras elecciones, recién al día siguiente me interesó informarme de los resultados", dijo Manuel Algañaraz, quien votó en la Escuela 14 de Febrero, en Rawson. Lo mismo dijo Rosa Mercado, quien votó en la Escuela Amable Jones, en Santa Lucía.