¿Y la cuarentena? Esa fue una de las preguntas que se hizo mucha gente ayer al circular algunas calles del Gran San Juan. Como sucede en los días previos a la Navidad, el Día del Niño, de la Madre o del Padre los cajeros automáticos tuvieron hasta 4 cuadras de fila de gente que buscaba sacar dinero. Este movimiento de personas hizo que los colectivos circularan llenos. Incluso hubo varias unidades que viajaron hasta con pasajeros de pie. Muchas personas que se movilizaron por estos lugares dijeron que fueron a cobrar jubilaciones o los bonos que se empezaron a pagar ayer, a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Por momentos, sobre todo antes del mediodía, fue casi imposible caminar por algunas veredas.Las filas de personas esperando para entrar al cajero fueron extensas y en algunas poco importó tomar distancia con las demás personas. Esto, a pesar de que hubo sitios en los que policías y hasta monitores urbanos pidieron a la gente que no se amontonara. Sacar dinero para hacer las compras en un supermercado, comprar remedios en la farmacia (comercios en los que también se puede pagar con débito) o pagar una boleta fueron algunas de las razones que llevaron a que la gente se agolpara en los cajeros y se olvidara del deber que tienen: quedarse en casa. Esta situación llevó a que muchas personas, que deben estar en la calle porque sus trabajos quedan exentos de la cuarentena, sintieran indignación. Trabajadores de supermercados, farmacias y panaderías dijeron que se sintieron más desprotegidos que nunca. Es que además de que se cruzaron con muchas personas en la calle y que tuvieron más clientes que de costumbre, dijeron que sintieron mucho miedo cuando subieron a los colectivos. Es que muchas unidades circularon con una gran cantidad de pasaje, razón por la cual las paradas céntricas estuvieron llenas de gente. Si bien muchos colectivos fueron detenidos por la policía, la mayoría de quienes circularon ahí dijeron que iban a los cajeros o a hacer compras, razón por la cual pudieron seguir su viaje, a pesar de no tener un permiso certificado.

Un permiso único



Durante la mañana de ayer, el secretario de la Función Pública, Andrés Rupcic, dijo que están diseñando un permiso único de circulación para la cuarentena. "Estamos desarrollando a contra reloj un sistema que permita a la Fuerza -por la Policía- entregar los permisos de circulación en función de las excepciones que marcan los decretos vigentes, de modo que la gente ingrese y pueda recibir ese documento", dijo el funcionario y explicó que sería un sistema en el que las personas deberán cargar sus datos y el permiso llegará a los teléfonos para que sean presentados en caso de ser requeridos por la Policía.

Según el funcionario este trabajo fue encarado luego de un pedido de la Secretaría de Seguridad. Si bien dijo que aún no tienen mucha información sobre este permiso, explicó que la idea es unificarlo para evitar que la gente que no debe circular lo haga. Es que, hasta el momento, los controles de la Policía de San Juan sólo solicitan un permiso que es emitido por cada institución pública o empresa privada. Si bien Rupcic no especificó desde cuándo comenzará a exigirse este permiso, dijo que la idea es que se termine rápido para que su aplicación sea inmediata.