Ayuda. La gente aún recurre a los asistentes del Eco para que le explique cómo se contrata el servicio a través del sistema de autogestión que puso en marcha el municipio.

El 1 de noviembre se cumplió un mes de la implementación del servicio de autogestión cómo único medio para contratar el estacionamiento en 9 cuadras del microcentro sanjuanino, y el municipio de Capital hizo un balance sobre el comportamiento de los usuarios y la efectividad de esta modalidad. Los datos arrojaron que del total de la gente que estacionó su vehículo en esta zona, sólo el 40% utilizó el celular para contratar el servicio, mientras que el 60% restante buscó a un asistente del Eco para que le hiciera el trámite. Darío Molina, director del Eco, dijo que no se descarta agregar más cuadras con autogestión en un futuro cercano.



Según dijo Molina, durante el primer mes de funcionamiento de este nuevo sistema, 948 personas estacionaron sus vehículos en las 9 cuadras donde se aplica. Del ese total, 379 usaron el celular para contratar el estacionamiento, es decir el 40%. Mientras que las 569 restantes, el 60%, salió a buscar a un asistente del Municipio para hacerlo. "Consideramos que es un buen resultado, teniendo en cuenta que estos números corresponde al primes mes de vigencia. Lo destacado es que la gente que a lo mejor no se sintió cómoda o capaz para contratar el estacionamiento a través del celular, se tomó la molestia de caminar y buscar a un asistente. Es decir que le llegó el mensaje de que en estas 9 cuadras no se cuenta con la asistencia de un operador", dijo Molina.



El funcionario agregó que durante este lapso de tiempo se detectó un par de vehículos que dejaron en los boxes sin contratar el estacionamiento. Dijo que esta acción no se tomó como algo intencional, sino como desinformación y que, por este motivo, se extendió una semana más la campaña de difusión sin sanción para los vehículos en infracción. Pero aclaró que a partir de hoy se incrementarán los controles en las 9 cuadras con autogestión y se comenzará a labrar actas de infracción a quienes no paguen el estacionamiento.



Otro dato del análisis que realizó el Municipio hizo referencia a la preferencia de los usuarios. Del 40% que se sumó a la autogestión, el 30% usó la aplicación para celulares, mientras que el otro 70% contrató el estacionamiento por mensaje de texto.

Darío Molina dijo que por ahora no se ampliará la zona con Eco.

Por mensaje

Para contratar el Eco mediante un SMS hay que enviar un mensaje al 23211. Primero, se debe realizar la asociación de tarjeta y luego registrar el estacionamiento, indicando la hora, el número de box, el dominio del vehículo y el tiempo de estacionamiento, cada dato con un espacio intermedio. El costo de SMS dependerá de la compañía telefónica.



La aplicación

Los usuarios que deseen utilizar el sistema de autogestión para contratar el estacionamiento, pueden descargar una aplicación en el celular con sistema operativo Android y Apple. Mediante esta app se podrá consultar sobre los puntos de venta de tarjetas de estacionamiento y los lugares dónde recargar la tarjeta recargable.