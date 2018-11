Mariana Leiva tiene 22 años es de La Puntilla y estudia Contador Público Nacional en la UNSJ. El sábado en la noche fue elegida como la nueva Reina de San Martín para la Fiesta Nacional del Sol 2019. En una entrevista con DIARIO DE CUYO la joven comentó sobre su vida y sus proyectos.







- ¿Qué te gusta de tu departamento y qué mejorarías?



- En los últimos años creció mucho en lo turístico y en muchos aspectos más. Nos destacamos por el trabajo en cooperativa, sobre todo en la construcción de viviendas. Por otra parte, uno de mis proyectos es apoyar a los jóvenes para que se animen a emprender más. Es que si bien hay proyectos que ayudan a que los jóvenes tenga su primer trabajo me gustaría que existan más microemprendimientos. Hay que enseñar que trabajar mejora la calidad de vida. Soy emprendedora y gracias a eso estudio.



- ¿De qué se trata tu emprendimiento?



- Vendo productos de limpieza. Si bien trabajo desde mi casa tengo el objetivo personal de tener un local donde pueda vender de todo. Además, ahora vendo ropa y calzados. Me gusta mucho la cultura del trabajo. Es un microemprendimiento que encaré sola, pero siempre recibo el apoyo de mi familia. Me encanta vender y soy súper organizada con las cuentas.



- ¿Con quién vivís?



- Con mi mamá y mis hermanos. Mi mamá es ama de casa, mi hermana es estudiante y mi hermano también trabaja. Además, tenemos una sobrina a cargo.



- ¿Tuvieron que reducir algún tipo de gasto en tu casa por la suba de precios?



- Sí, fuimos disminuyendo de todo un poco. Uno va al supermercado y todos los días los precios varían. No compramos primeras marcas, comemos cosas más económicas y por ejemplo no hacemos asado todos los fines de semana.



- ¿Hay alguna problemática actual que te preocupe más que otra?



- Hay muchas problemáticas sociales actualmente, pero lo que más me preocupa es la violencia. Lo vemos a diario en las noticias. Todos los días hay casos de violencia y eso es muy triste. La gente está cada vez menos tolerante y paciente.



- ¿Considerás que la Educación Sexual Integral debe dictarse en las escuelas?



- Está bien que se enseñe. Los chicos deben aprender de todo. Gracias a este tipo de educación se pueden descubrir muchos casos de violencia o abusos en los niños, entonces es una buena herramienta. Obviamente que hay que tener precauciones sobre cómo se trata el tema.