Herramienta fundamental del mundo urbano actual, el teléfono celular no para de sumar funciones que asisten a sus usuarios, por lo que crece cierta "dependencia" que muestra su peor cara en los momentos que las comunicaciones comienzan a fallar. San Juan no escapa a la realidad nacional de sectores, o determinadas franjas horarias, en los que no hay que esperar un servicio normal para mantener una conversación telefónica o conectarse a internet.



Según un informe del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), en San Juan hoy existen 1.095.396 líneas que generaron en el primer semestre del año 781,32 millones de pesos de ingresos a las tres compañías que proveen el servicio (Claro, Movistar y Personal).



La friolera supera el tercio de lo que recaudó la Dirección General de Rentas de la Provincia, que informó que fueron 2.170 millones de pesos en los primeros seis meses del año.



En el Enacom recibieron en lo que va del año al menos 308 reclamos desde San Juan, cifra que lo ubica en este rubro en el puesto 16 de las ciudades con más quejas de todo el país. Pero no es la única oficina que atiende reclamos por este servicio. En Defensa al Consumidor permanece el rubro "Telefonía" entre los más denunciados. Abarcando los dos primeros cuatrimestres, se acumularon 143 denuncias, lo que representa el 11,3% del total de los casos recibidos en ese periodo de tiempo, ocupando el cuarto puesto del indeseado ranking (ver infografía ).





Si bien hay distintas causas por las que el servicio no funciona siempre en óptimas condiciones y en algunos poblados, como Pedernal, directamente no hay que esperar contar con señal, la solución principal en la mayor parte está vinculada con la cantidad de antenas y especialmente las que operan con 4G, debido al continuo avance de los smartphones entre los usuarios, dejando de lado aparatos básicos. En San Juan existen en total 370 antenas, de las cuales 158 trabajan con tecnología 4G. En el ranking nacional se ubica en el antepenúltimo lugar respecto a la cantidad de habitantes. Lidera el ranking, la Ciudad de Buenos Aires, con 63 radiobases cada 100.000 habitantes, mientras que San Juan cuenta con 18 radiobases cada 100.000. Solamente supera a La Pampa y a Neuquén, quienes respectivamente cuentan con 16 radiobases.



Además, en función de la cantidad de líneas, San Juan se posiciona a la altura del promedio nacional, ya que cada 100 habitantes hay 145,03 líneas en la provincia, mientras que el promedio nacional es de 145,71 líneas cada 100 habitantes.



La evolución tecnológica no da ningún indicio de desaceleramiento, con teléfonos cada vez más sofisticados, por lo que demandan mayor tráfico de información. Argentina fue el penúltimo país de Sudamérica en sumarse a la tecnología 4G, aunque fue vertiginoso el plan de las empresas en la instalación de las radiobases, superando con holgura las exigencias del Estado.



Todo indica que la razón principal era (y sigue siendo) no perder espacio en el mercado.

Ya se cumplió la primera etapa de dotar 4G a todas las capitales de provincias y actualmente la prioridad es para ciudades que oscilen de 10.000 a 50.000 habitantes, por lo que Jáchal figura ya en el radar de las inversiones. Más allá de las exigencias, la prioridad de ofrecer el mejor servicio apuntará a los centros que aglutinen mayor cantidad de usuarios. Así, los departamentos sanjuaninos que no figuran con antenas 4G, como Zonda, Ullum, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, entre otros, no deben albergar muchas expectativas de ser sumados a corto plazo.



DIARIO DE CUYO pretendió conocer el punto de vista de las tres empresas prestadoras del servicio, aunque sólo una respondió a la inquietud, con generalidades. La empresa Claro sostiene que "las telecomunicaciones están en un proceso de transición avanzado de servicios de voz hacia datos en todo el mundo, y Argentina no escapa a esta tendencia... En este contexto, Claro continúa desarrollando su plan anual de inversiones en el país por un monto aproximado de 400 millones de dólares (desde el año 2015 hasta el año 2020)".

Respecto a San Juan, la compañía no profundizó mucho, ya que se limitó a expresar que "las principales localidades de la provincia ya cuentan con servicios de 4G y se continúa trabajando para mejorar no sólo las conexiones 4G, sino que también las 3G y el despliegue de fibra óptica".

El ancho de banda es otro aspecto que limita las comunicaciones. La buena noticia es que hace poco en Buenos Aires se instaló la primera antena que funcionará en una nueva frecuencia, la de 2,6G Hz, que el Gobierno nacional licitó a principio de año. Así son 3 las frecuencias y la última es la que otorgará al mayor velocidad de descarga para datos, de hasta 100 Mbps. Como sucede hasta ahora, el pulso del mercado determinará la velocidad con la que esa tercera frecuencia llegue a San Juan.

Duro castigo



Hace 3 meses la Justicia convalidó la multa de 2 millones de pesos que la Defensa al Consumidor de San Juan le aplicó a la compañía Claro por el reclamo de las condiciones del servicio que presentaron habitantes de Valle Fértil hace 5 años.



Este es uno de los cuatro departamento denominados turísticos de la provincia y sólo en Jáchal se están montando antenas para que funcione el servicio 4G.



La novedad principal en Valle Fértil es que se suman dos localidades con cobertura de telefonía móvil, como Astica y Chucuma.

En el primer semestre del año estaban instaladas 158 antenas 4G en la provincia, distribuidas en 12 departamentos. Casi la mitad, 70, se circunscribían a Capital.

Quinta generación



La telefonía móvil planteará nuevos e importantes retos antes que se terminen de solucionar los conflictos actuales. Es que mientras se sueña con una cobertura total en Argentina con radiobases 4G, en el mundo ya hay señales de ‘lo que viene’ para responder a nuevas demandas.



Así, la Universidad internacional de Valencia ya ofrece cursos de posgrado online de un año de duración que apuntan a interiorizarse en “los denominados sistemas de quinta generación móvil o 5G, que se implementará a partir del año 2020. Como consecuencia de estas actividades, una pléyade de tecnologías innovadoras están siendo estudiadas y evaluadas”.



Como dice la canción, el futuro llegó hace rato.