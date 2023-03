La construyeron los vecinos para entronizar allí la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, patrona de los choferes. Y ellos hasta se encargan de su mantenimiento y cuidado, aunque de un tiempo a esta parte pasó de ser un lugar de oración a "aguantadero". Es la gruta que se encuentra en la plazoleta del Barrio UTA, en Rawson, que quedó a oscuras convirtiéndose el lugar elegido por bandas de jóvenes que aprovechan la oscuridad para resguardarse tras ella y tomar o drogarse. Así lo dijeron los habitantes de la zona quienes además agregaron que viven preocupados por esta situación y la inseguridad que genera la poco iluminación que hay en este paseo.

Mario Roldán, uno de los vecinos que vive frente a la plazoleta del barrio, dijo que desde hace más de un mes la gruta quedó a oscuras. Y que desde entonces la usan de "aguantadero". "La gruta estaba conectada a una farola que está en frente y así tenía luz en su interior. Pero, el municipio la desconectó porque dijeron que había una falla. Así la gruta quedó a oscuras, ya que también dejó de funcionar la farola. Este sector de la plazoleta se convirtió en una boca de lobo", dijo el hombre.

Por su parte, Romina Sánchez, sostuvo que gracias a esta oscuridad todas las noches, ni bien anochece, se reúnen atrás de la gruta "bandas" de chicos y chicas que se quedan hasta la madruga tomando bebidas alcohólicas y droga. "Al anochecer ya ni pasamos por la plazoleta por temor a estos chicos que hacen de todo amparados en la oscuridad. Y tememos que en algún momento nos asalten o roben en las casas porque ellos ven todo el movimiento, si hay vecinos que salen y dejan la casa sola. Pero, ya ni nos molestamos en hacer el reclamo de la iluminación al municipio y en llamar a la Policía. Muy cerca de la plazoleta hay una Comisaría, pero nunca hay una ronda policial durante la noche", dijo la mujer.

En tanto que Elena Castro dijo que desde que hay poca iluminación en esta zona ya intentaron robarle dos veces la camioneta. Y que su hija no se anima a ir sola a la parada del colectivo porque los delincuentes ya robaron varias mochilas. "La oscuridad y la inseguridad no son los único problema en esta plazoleta. También el abandono del municipio que ni siquiera se hace cargo de levantar la basura. Hicimos reclamos con fotos en las redes sociales de la Municipalidad de Rawson, pero no recibimos una respuesta", dijo la vecina.

Frente a esta situación, Delfor Sánchez, secretario de Obras, dijo "El municipio no ha desconectado la iluminación de la gruta, posiblemente dejó de funcionar la farola que la alimenta. Pero, vamos a solucionarlo cuanto antes".