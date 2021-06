En el 2014, Facundo Cerdera tenía un año y 11 meses cuando le detectaron un tumor en la cabeza y cambió la vida por completo del pequeño y sus padres. Actualmente, tiene una bacteria en el pulmón y necesita un tratamiento que cuesta $840.000 pero la obra social Unión Personal no responde a tal pedido.

Facundo tiene 9 años y desde el 2014 ha sido sometido a 9 cirugías para mejorar su calidad de vida, pero el camino no ha sido fácil, ya que desde de la primera intervención quiúrgica sus padres, Érica Zárate y Sergio Cerdera, debieron anteponer un recurso de amparo para que la obra social costee la operación que duró 12 horas.

Desde ese momento convive con cirugías, internación domiciliaria y una traqueotomía que le realizaron para que pueda dejar de a poco el oxígeno. Pero hace tiempo, la pediatra y su neumonólogo le descubrieron una bacteria (pseudonoma) en el pulmón que debe ser tratada con "colistina", un antibiótico que por caja cuesta $140.000.

"Facundo necesita 6 cajas que utilizará durante tres meses. Sólo enviaron dos cajas y el tratamiento se interrumpió por lo que se debe reiniciar desde el comienzo. Desde hace dos meses que nos tienen a las vueltas", expresó Érica.

"A mi me dijeron que están pedidas pero desde la droguería de Mendoza, donde realizan esa medicación no está el pedido realizado. No existe", destacó Sergio.

También manifestaron que hace dos años le cambiaron el servicio de ambulancias y Emergencias se hizo cargo de su asistencia. "Pero sólo atiende en horarios puntuales, o sea que mi hijo se tiene que enfermar de lunes a viernes, de 9 a 18", lamentó el padre de Facundo.

Desafortunadamente, interpusieron otro recurso de amparo pero el fallo resultó a favor de la obra social, ya que el juez consideró "que cumplen con la internación domiciliaria y que la medicación no es vital".

Érica y Sergio están desesperados porque no sólo quieren mejorar la calidad de vida de Facundo sino que temen que si contrae coronavirus, más la afección que tiene en sus pulmones, sea letal para él.