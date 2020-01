Asamblea. El titular de OSSE, Guillermo Sirerol, (izquierda) y la intendente de Caucete, Romina Rosas, fueron dos de los funcionarios que asistieron a la asamblea que se realizó anteayer por los inconvenientes que genera la constante falta de presión en la distribución de agua potable.

El acuerdo en la mayoría de los puntos que propuso el gobierno provincial para contrarrestar los problemas que padecen los cauceteros por la falta de presión de agua es el nuevo comienzo para llegar a una solución por un conflicto instalado hace años y que amenaza con convertirse en mucho peor porque se combina también con los numerosos y constantes inconvenientes de la red cloacal.



Cansados porque volvió a ser habitual otro verano con escasez de agua, los vecinos de diferentes barrios comenzaron a realizar manifestaciones convocadas por redes sociales con muy poca antelación. En el centro caucetero se encuentra una de las razones: el primer sector de la red es de 1951, con caños de asbesto cemento, y el sarro acumulado hizo que en algunos caños sólo puedan transportar el 10% de la capacidad original. Es decir que unidades de 110 milímetros de diámetro sólo tengan hoy 10 milímetros disponibles.



En el mejor de los casos, hay que levantarse a las 3 de la mañana para que pueda funcionar el lavarropas. Para muchos, sólo hay agua disponible 6 horas por día. Para otros, pueden pasar tres días sin una gota en las canillas.



A esta enorme dificultad, en Caucete se suma también años de deficiencias en la red cloacal, que se instaló a principios de la década del "90, que afecta a numerosos barrios.



La combinación de ambos inconvenientes significa un riesgo sanitario de un potencial escalofriante.



Anteayer, mientras el agua no llegaba a Area 1, Area 2, Felipe Cobas, Justo P. Castro I, II y III, Nikizanga, Bermejo, Urquiza y calle Paula A. de Sarmiento, por citar algunos ejemplos, se realizó la asamblea en el salón cultural con presencia de vecinos y funcionarios provinciales y municipales.



En ella se trataron las propuestas que OSSE elevó ya el lunes pasado, en una audiencia que tuvieron una comitiva de vecinos con el vicegobernador Roberto Gattoni, a cargo del Ejecutivo. Y en la mayoría, especialmente de las acciones concretas a corto plazo, hubo acuerdo.



Por ejemplo, a fines de la próxima semana se cambiará la bomba de 40 hp por otra de 100 hp en el pozo que provee a la zona Sur de Caucete.



También instalarán una electrobomba de 100hp en el pozo de San Isidro y Ruta 20 y cambiarán 2 kilómetros de cañerías, obra que deberá estar completa para el 21 de febrero.



Además, se realizará una perforación en San Isidro y Justo Castro, debiendo estar operativo a mediados de abril. Y también para esa época volverá a estar en funcionamiento la planta potabilizadora.



En las localidades que no hay agua, se incrementarán de 3 a 9 los camiones que asistan con el líquido: Vallecito, La Planta, Control Forestal y Laguna Seca.



En tanto, no llegaron a un acuerdo en la propuesta de congelamiento del costo de la boleta de OSSE, para aquellos que tuvieran todo pago hasta el 30 de junio. Los vecinos mantienen la postura en no pagar por un servicio que consideran que no se les brindó correctamente.



Tampoco les pareció apropiado a que sean 180 días los que tenga OSSE para realizar el proyecto base de la instalación de una nueva red de distribución de agua. Tres vecinos fueron designados para realizar un seguimiento que las propuestas se vayan concretando.



La próxima reunión se realizará el jueves, aunque no se descartan nuevas manifestaciones.

Protagonistas

FABIO CORREA

Vivo sobre la calle Rawson, famosa por los problemas con el agua y las cloacas. Actualmente sólo llega agua seis horas por día y tenemos que acopiar en recipientes.

ALICIA PALMA

En el Barrio Justo Castro 3 pasamos hasta cuatro días sin tener una gota de agua. Se han hecho tantas promesas en estos años, pero los problemas cada vez son mayores.

IVÁN KADI

Resido en la zona céntrica y desde la Navidad solamente pude tomar una ducha en mi casa. El problema de la presión de agua es histórico, pero ahora directamente no tenemos agua.