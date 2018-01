Acompañada. Antonela es la menor de 6 hermanas. Ellas, sus papás y su novio fueron los que siempre la acompañaron. Ayer todos sonreían al verla caminar otra vez.

Mantiene la sonrisa a pesar de que lo que cuenta es un momento duro de su vida. Habla con calma y no pierde las esperanzas de que cada día va a estar mejor y sostiene que sin la ayuda espiritual de miles de personas que oraron por ella no podría haberse recuperado tan rápido y no podría haber sucedido ese "milagro" en su vida. Antonela González, la ex Reina del Sol de Angaco, habló luego de haber sido dada de alta tras el ACV que sufrió a principios de diciembre pasado. "Para mí, la recuperación fue un milagro. Aún no puedo creer que haya pasado por esto de esta manera. Tanto tiempo que tuve para pensar me llevó a valorar lo mínimo del día a día. Tras el ACV, valoro las cosas simples como lavarme la cara. Extrañaba tocar el agua. Antes ni me daba cuenta cuando lo hacía", dijo la exreina de Angaco que en todo momento estuvo acompañada de su mamá y el resto de la familia.



Con la cabeza vendada tras la operación y dando nuevamente sus primeros pasos, contó que le dijeron que dentro de poco volverá a su vida normal. Agradecida de que no le quedó ni una secuela afirma que siempre estuvo entregada a Dios y que eso le dio fuerzas todos los días. "La verdad que demasiada gente, la mayoría no me conoce, se unió para pedir por mí. Yo le dije a mi mamá que cuando saliera iba a agradecer a todos los que pidieron por mí y ahora tengo que cumplir miles de promesas. Hay gente hasta de Alemania que se contactó con mi familia para ponerme en oraciones. Eso me dio fuerzas", dijo y contó que cuando estaba en Terapia Intensiva jugaba juegos de mesa y leía algunos libros. Uno de ellos se lo regaló la actual Reina del Sol.



Sobre el día del ACV dijo que recuerda. "En el hospital respondía por mi abuela, ella estaba muy nerviosa. Yo pude hasta dar mis datos. Sentí un dolor de cabeza fuerte, y puntadas en el cuello y se me revolvió el estómago", dijo y resaltó que los médicos le dijeron que haber actuado ante ese fuerte dolor de cabeza consultando en el médico fue lo mejor que hizo.





Frases

ANTONELA GONZÁLEZ

Exsoberana del Sol por Angaco

"Mi familia entraba muy triste a verme al hospital, pero salía bien porque yo le levantaba el ánimo. Siempre estuve bien y tenía esperanza de que me iba a recuperar. Ahora, disfruto de estar en mi casa con mi familia, mi novio y mis amigos".

"Cuando esté mejor voy a estar a disposición de quien necesite que cuente mi experiencia o necesite un consejo. Hablar con personas que pasaron por lo mismo que yo me sirvió mucho. Quiero ayudar a quienes pasen por esta situación".

"Cuando estaba en Terapia era la única paciente despierta. Cualquiera que entraba conversaba conmigo y yo no quería que se fuera. Me hacía bien charlar y cuando me preguntaban si necesitaba algo siempre pedía a mi mamá".