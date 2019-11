Desde que el Gobierno anunció que no se elegirá más Reina y Virreina del Sol, sino Embajadora, algunas comunas decidieron plegarse a esta modificación, abriendo la puerta a una nueva tendencia: la desaparición del título de Reina en otras fiestas locales. Dos departamentos ya decidieron que en lugar de soberanas elegirán representantes, mientras que otros dos analizarán esta posibilidad tal como también lo hará la Dirección de Políticas para el Adulto Mayor, respeto a la elección de su Reina. Sólo Caucete dijo que no hará cambios.

Santa Lucía hizo punta con la modificación. Lucía Fuentes, del área de Cultura, dijo que este año no se elegirá Reina Nacional de Santa Lucía, sino Representante Nacional, en la fiesta departamental que será el mes que viene (ver aparte). Dijo que esta decisión se tomó para "estar en sintonía" con el Gobierno y para darle valor al rol de la mujer más allá de su belleza.

Con este mismo argumento el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, también confirmó que en la próxima Fiesta Departamental se elegirá representante y no Reina. "Hace mucho pensé en hacer este cambio, pero no tenía el marco para hacerlo. Como el Gobierno dio el primer paso, ahora lo haremos nosotros. Sólo se cambiará el título, no los requisitos ni las funciones a cumplir", dijo.

Por su parte, Mario Martín, intendente de Sarmiento, dijo que por una cuestión de tiempo este año no se cambiará el título a la Reina de la Minería, ya que la fiesta se realizará el 22 y 23 de noviembre. Pero sí se analizará la modificación para las reinas del Melón, la Sandía y la Vendimia que se elegirán el próximo verano. "Vamos a consultar a los vecinos sobre si prefieren cambiar o no. Los vamos a tener en cuenta porque en realidad la soberana representa a todo el pueblo", sostuvo.

En Iglesia analizarán si la Reina de la Semilla y la Manzana pasa a ser Representante. Enzo Paredes, director de Turismo, dijo que varios sectores le propusieron el cambio. "Nuestra gestión termina el 10 de diciembre, pero igual nos vamos a reunir con representantes de diferentes ámbitos para analizar el tema. Y les vamos a dejar a los funcionarios entrantes la inquietud popular sobre la posibilidad de cambiar el título de Reina", dijo.

Mabel Morales, directora de Políticas para el Adulto Mayor, adelantó que se tratará el cambio de título para la próxima Reina de este grupo etario en la reunión del Consejo Provincial del Adulto Mayor. "Se debe analizar bien el significado de cada término y su significado. A lo mejor una abuela no se siente cómoda con el título de Embajadora o Representante", sostuvo.

Caucete no hará cambios. Pablo Sosa, de Turismo, dijo que es una tradición para los cauceteros tener Reina Nacional de la Uva y el Vino, Reina Anfitriona y Reina Provincial de la Juventud. Aunque agregó que desconoce qué decisión tomará la nueva gestión. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con Romina Rosas, intendenta electa, para conocer su opinión al respecto, pero no contestó las llamadas.

> Tres días de fiesta en Santa Lucía

El 13, 14 y 15 de diciembre se realizará una nueva edición de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, en el departamento homónimo.

Será en la plaza departamental y como todos los años contará con ranchos típicos, feria de artesanías y productos regionales, espectáculos artísticos locales, provinciales y nacionales (aún no se confirma la grilla), y la elección de quién representará al pueblo en otras festividades en la provincia y en el país. Este año, la elegida recibirá el título de Representante Nacional de Santa Lucía. Desde el municipio se informó que ya están abiertas las inscripciones para participar de la elección que incluye los siguientes requisitos: ser oriunda del departamento o tener como mínimo tres años de residencia, tener entre 18 y 30 años, tener el secundario completo o estar cursando el último año.

Las interesadas en participar tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para inscribirse. A partir de esa fecha, comenzarán con la etapa de capacitación que incluirá temáticas sugeridas por las propias candidatas para lograr un crecimiento personal. A estos temas se sumará el aprendizaje sobre parte de la historia y cultura del departamento.