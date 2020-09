El uso de herramientas como las amoladoras suelen acarrear problemas sino quien las manipulan no es experto o bien sabe cómo hacerlo pero no utilizan las medidas de protección, como máscara, guantes y, lo principal, el casco que protege el disco que muchas veces no lo usan para cambiarlo con facilidad.

En Sarmiento

Ayer alrededor de las 17 ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson un hombre identificado como Gustavo Daniel, de 33 años y oriundo del barrio Patagonia en Sarmiento, quien presentaba una seria herida. En rigor, tenía un profundo corte en la mano izquierda, en "la sección tendones flexores de los dedos". Por la gravedad fue ingresado poco después al quirófano, precisaron fuentes policiales.

Según revelaron, todo pasó cuando manejaba una amoladora en un domicilio de calle Juan XXIII y calle 9, en Media Agua

En Pocito

Un poco más tarde y por la misma causa, llegó otra persona a atenderse por una accidente laboral manejando la misma herramienta. Se trataba de Ramón Darío Chávez, de 36 años y con domicilio en la Villa Sarmiento de Chimbas. El hombre se hizo un tajo profundo a la altura del antebrazo izquierdo, comprometida una zona de tendones, también producto de que le saltó el disco de una amoladora. Fue atendido y dejado en observación.

En Rawson

El tercer ingreso ocurrido ayer a Urgencias sucedió en un domicilio de calle 9 de Julio entre Cabot y Urquiza, en el departamento Rawson. Mauricio Miguel Quiroga (40 años y del barrio Buenaventura Luna) sufrió una lesión impactante; fractura expuesta de pie derecho con herida cortante, todo a consecuencia de manupular una amoladora.