Tomarse un café y leer un libro bajo el imponente paisaje que ofrece Punta Negra se presenta como un verdadero lujo para quienes visitan ese paraje entre los cerros de Zonda y Ullum. Se trata de Taibé, el emprendimiento de tres jóvenes que buscan brindar una propuesta cultural en uno de los sectores turísticos por excelencia.

Felipe Builes, un colombiano de 37 años, junto a los sanjuaninos David Costa (27) y Aylin Cantoni (29), fueron los impulsores de esta iniciativa que busca formar una rueda literaria. En formato foodtruck, este bibliocafé está ubicado en uno de los paradores de Punta Negra y cuenta con una carta de infusiones como café blend y la especialidad de la casa: café colombiano. Pero sin dudas que lo más llamativo para los visitantes es la biblioteca.

"Queríamos proponer algo nuevo y qué mejor que la literatura en uno de los lugares más lindos que tiene la provincia. No hace falta tomar un café para tomar un libro, cualquiera puede venir y llevarse el ejemplar que quiera", cuenta Felipe Builes, un colombiano que hace 7 años llegó a residir a San Juan y desde ese momento se enamoró de la provincia y sus paisajes.

Cualquier visitante puede llegar a Taibé y llevarse su libro sin cargo por todo el día. "Por ahí si les gusta el libro y se lo quieren llevar a sus casas, se lo damos. La condición es que lo devuelvan cuando puedan o que se lo regalen a alguien que le guste leer. La idea es formar una rueda literaria", comentó Felipe.

La primera Biblioteca Rural Móvil de San Juan pertenece a la red de Bibliotecas Rurales de Argentina y gracias a eso reciben ejemplares anuales. Pero claro que están dispuestos a recibir donaciones. Entre los géneros que pueden encontrarse allí, hay de todo tipo aunque predomina la literatura argentina: "La idea es que los extranjeros que visitan Punta Negra puede conocer algo bien nuestro también", expresó Builes.

La forma en la que realizan el café también es particular. Es que debido a que en Punta Negra no hay energía eléctrica, la biblioteca café se maneja con un anafe a gas y realizan las infusiones con el método de la prensa francesa: "Este método no requiere energía, lo hacemos en una jarra de vidrio que viene con un colador y desde arriba a medida que vamos haciendo presión, el líquido infusionado se va separando del café en grano. Eso tarda alrededor de 4 minutos y el café sale exquisito", comentó Felipe.

El café literario se gestó hace tiempo. Tenía previsto abrir a fines de marzo y la pandemia postergó la apertura. En agosto con la reactivación del turismo interno lograron abrir pero no duraron demasiado y con el retorno a Fase 1 debieron cerrar. Ahora, si bien abrieron hace dos fines de semana, para acceder al servicio de bibliocafé se debe hacer una reserva. Taibé esta abierto sábados, domingos y feriados pero los jóvenes emprendedores se ilusionan con que la propuesta agrade en la provincia y puedan abrir todos los días. "Antes de la pandemia teníamos pensado también alquilar juegos de mate pero ahora es imposible. Contamos con folletería turística de otros prestadores turísticos porque queremos que Punta Negra se convierta en un ícono del turismo sanjuanino", valoraron los jóvenes.

Para agendar

Taibé abre sus puertas los fines de semana y feriados desde las 10 de la mañana. Dijeron que por el momento se manejan sólo con reservas: para eso, hay que llamar al número 2645872885.