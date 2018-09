Las distintas dependencias de la Universidad Nacional de San Juan están vacías este martes. Es que, tanto los gremios docentes como no docentes adhirieron a la medida de fuerza nacional convocada por la CGT contra el Gobierno del presidente Macri.

“Estamos recorriendo los distintas facultades y los colegios y estimamos que el porcentaje de acatamiento al paro será casi del 100 por ciento”, indicó el secretario general de Adicus a nivel local, Jaime Barcelona.

E indicó que “incluso se reprogramó las mesas de examen que estaban previstas para la jornada, porque como el personal no docente no está trabajando no había quién entregue las planillas”.

*Foto: Radio Universidad