Debido al aislamiento por el coronavirus, en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) habían decidido suspender las elecciones del 10 de junio y prorrogar los mandatos de todas las autoridades. La duración de esta última medida es la que ha desatado fuerte diferencias entre el rector y la vice, los cinco decanos de las facultades y la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, quienes vienen debatiendo el tema en reuniones virtuales. Una de las posturas es extender los períodos en los respectivos cargos hasta noviembre, otra consiste en estirarlos hasta julio del año que viene y la última, hasta que finalice la situación de fuerza mayor que generó la pandemia. El objetivo es lograr hoy un acuerdo para elevar el lunes el planteo al Consejo Superior para su aprobación, pero, de persistir los disensos, será este órgano el que deberá definir una fecha, revelaron fuentes universitarias. Si esto último sucediese, es casi un hecho que se trasladará a ese ámbito la puja política.

La definición no es menor y entró en tiempo de descuento, ya que los mandatos de todas las autoridades (rector y vice, decanos, consejeros superiores y directivos) vencen el 30 de junio. Como no habrá comicios en los que se elijan a los nuevos representantes, la prórroga servirá para evitar la acefalía en los cargos de la UNSJ. En este plazo de poco más de un mes, no sólo debe aprobarla el Consejo Superior, sino también la Asamblea Universitaria, la cual está integrada por los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las facultades. Sesiones que se llevarán a cabo a través de contacto remoto.

El tema es hasta espinoso, dado que algunas autoridades vienen analizando que con la extensión del mandato se pierde algo de legitimidad, ya que todos han sido elegidos por cuatro años, y que una prórroga indefinida puede dar la imagen de la intención de quedarse el máximo tiempo posible en el poder.

Como todavía no hay una decisión, reinó el hermetismo entre los participantes de las reuniones en las que aspiran a llegar a una propuesta unificada sobre la duración de la prórroga. Pero, según trascendió desde los grupos cercanos a las autoridades, la vicerrectora Mónica Coca y el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer (quienes van como candidatos a rector y vice respectivamente), apuestan a que la extensión sea hasta noviembre, por lo que el comicio se llevaría a cabo en octubre. No obstante, las fuentes aclaran que este sector aclaró que, después del receso invernal, se analice la factibilidad de tal movida, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que permitan llevar adelante un acto eleccionario. Si no hubiera tal flexibilización, se retocaría la fecha para el año siguiente.

Por otro lado, está la postura que tiró Raúl García, decano de Sociales, quien sostuvo que la prórroga sea hasta julio del año que viene. Y la tercera es la que enarbola el rector Oscar Nasisi, la que cuenta con el respaldo del candidato que apoya como su sucesor, el decano de Arquitectura, Roberto Gómez, y la también postulante al Rectorado, la titular de Filosofía, Rosa Garbarino. Las fuentes señalaron que la propuesta es que la extensión sea hasta que finalice la situación de fuerza mayor generada por la pandemia. La iniciativa ha generado ciertos rechazos, debido a la indefinición de los tiempos. No obstante, desde el entorno de Gómez señalaron que se ve más alejado de ese planteo y que su idea original es que los mandatos se estiren hasta antes de fin de año o, si no dan los plazos, que sean hasta julio.

Exámenes virtuales

A pesar del pedido de los gremios de Adicus, Sidunsj y UDA de suspender la toma de exámenes, "hasta tanto no se haya reiniciado la actividad docente presencial normal", el Consejo Superior decidió mantener lo que había resuelto a principio de mes. Esto es, que cada unidad académica debe adecuar las tareas para proceder con exámenes finales y parciales.