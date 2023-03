La semana que viene, los alumnos de las escuelas secundarias vuelven a las aulas, y la organización de los UPD (Último Primer Día) está en recta final. Muchos harán el festejo mañana y por eso DIARIO DE CUYO habló con algunos jóvenes para que comentaran cómo lo harán. Contaron que hay quienes alquilaron desde barras y música hasta gente que hace maquillaje con glitter y baños químicos. Según lo que dijeron, hay fiestas que significarán un gasto de hasta $15.000 por persona y dijeron que haya o no paro el primer día de clases, el festejo no se suspende.

Los UPD son fiestas que comienzan la noche anterior del inicio del ciclo lectivo y que tienen como principales protagonistas a los alumnos del último año de la secundaria (en su gran mayoría, menores de edad). Así, celebran el último primer día de clases. Estas fiestas muchas veces terminan en la puerta o incluso el interior de algunas escuelas.

Si bien cada UPD es diferente, hay puntos en común y que hacen, según los jóvenes, que la fiesta sea divertida. "No puede faltar el alcohol y la música", dijo Pablo, que es alumno de una escuela céntrica y contó que ellos aún no saben a qué hora entran a clases el lunes, por el posible paro, pero dijo que el domingo nada los "detendrá". Al igual que él, el resto de los jóvenes consultados, tanto de escuelas estatales como privadas, dijeron que esos dos elementos son el alma de la fiesta. Algunos explicaron que contrataron barras para que les preparen tragos y hay otros, que el UPD es "con hielerita". Es decir, que cada uno lleva lo que va a tomar. Incluso, hay alumnos que pagaron a empresas privadas para que les hagan toda la organización, pero no dieron información al respecto.

Además del alcohol y la música los chicos dijeron que hay grupos que alquilan fincas con pileta y otros que hasta lo hacen en alguna casa que les presten. Esto último para abaratar costos. Según los testimonios que este medio recolectó, hay chicos que hasta alquilaron un colectivo para que los lleve el lunes al ingreso de la escuela y otros que también contrataron el servicio de maquillaje con glitter, cotillón, animación y baños químicos porque son muchos alumnos y no darán abasto con los sanitarios del lugar. Los estudiantes dijeron que, por ejemplo, un colectivo para el traslado les costó $55.000 pesos y el alquiler de baños químicos y vasos, $15.000. Eso a dividir en un promedio de 25 chicos.

Estos gastos extras son los que hacen que el UPD sea más o menos costoso. "En un remerón y todos los accesorios llevo gastado unos $7.000", dijo una de las jóvenes que es alumna de un colegio privado, mientras que una estudiante de otra institución privada dijo: "A nosotros nos sale más o menos $1.700 sin contar el remerón, ni la bebida". Además, dijeron que lo hacían en la finca de un compañero y que lo que habían pagado era para música y luces.

Un punto en el que casi todos los consultados coincidieron fue en que les gustaría que no haya adultos en el UPD. Sin embargo, dijeron que en casi todos, algunos padres acompañan para controlar el festejo.