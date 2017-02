La de hoy será una jornada que servirá para empezar a calentar motores. Significa la antesala de la fiesta mayor de los sanjuaninos y además implica que las 19 aspirantes a la corona mayor de la Fiesta Nacional del Sol, puedan mostrarse a pleno. Pero esto no será todo. Las chicas lucirán diseños exclusivos con un sello bien sanjuanino.



Es que por primera vez el Gobierno lanzó una convocatoria para diseñadores locales. Los elegidos fueron los encargados de llevar a cabo una tarea de hormiga. Así, la Noche Soberana, que comenzará a las 21, será una excusa perfecta para disfrutar en familia, al aire libre y gratis. Es que se realizará en la flamante Plaza del Bicentenario.



Esta es la jornada clásica donde se presentan las candidatas y este año vuelve a realizarse fuera de la Feria del Parque de Mayo. El año pasado se hizo en el Estadio Abierto.



Desde Turismo explicaron que quienes quieran disfrutar de la fiesta de esta noche no deberán retirar entradas, tal como sucedió en ediciones anteriores. Como se hará en la plaza, el público podrá ubicarse en cualquier rincón del espacio verde.



Las 19 chicas realizarán dos pasadas ante la gente. La primera será con los vestidos que confeccionaron los 12 diseñadores sanjuaninos. Para esta puesta en escena se usará parte de la estación de trenes. Este escenario servirá para contar algo de la identidad local. Con esto buscan que los vestidos tengan un marco adecuado donde lucirse.



Al igual que todos los años, toda la teatralización y las coreografías de las candidatas irán acompañadas de videos que serán reproducidos en pantallas gigantes. La primera pasada que harán las candidatas ante el público no será en orden alfabético sino que la harán de acuerdo a la gama cromática de cada vestido.

Obra de arte

Los vestidos que lucirán las candidatas son el resultado de un trabajo de hormiga que tuvo mucha labor previa. Lo primero que se realizó fue investigar con qué color identificar a cada zona. Ahí, destacaron que la gama cromática de San Juan estaba marcada por los paisajes desérticos, que se mezclan con el oasis y las zonas donde se habitan.



Cada uno de los vestidos está inspirado en distintos elementos característicos de cada uno de los departamentos de San Juan y representa una palabra clave.



Calingasta se identificará con la palabra grietas; Ullum, fluidez, Zonda, vientos; Sarmiento, exploración; Chimbas, carnaval; Jáchal, tradición; Angaco, olivares; Pocito, labranza; Valle Fértil, dualismo; Rivadavia, edificación; Rawson, comunidad; Santa Lucía, portal; 25 de Mayo, cultivos; 9 de Julio, refugio; Caucete, travesía; Capital, renovación; San Martín, chañares; Albardón, travertinos e Iglesia, creencia.



La convocatoria de “Diseño de Diez” se hizo para dar una oportunidad a los diseñadores menos conocidos de la provincia. Lo que se busca este año es que la fiesta tenga una preponderancia de lo local y por eso se buscó, en cada sector, a los mejores exponentes de San Juan, a través de distintos concursos.



Los diseñadores

12 son los diseñadores que pasaron más de un mes avocados a la tarea de diseño de los 19 vestidos que hoy lucirán las candidatas. Se trata de diseñadores sanjuaninos que buscan crecer dentro de su profesión.

Jurados

20 Son los sanjuaninos que serán jurado en la elección de la Reina Nacional del Sol. Estos fueron seleccionados a través del concurso “Yo quiero ser Jurado”, que organizó el Ministerio de Turismo de la provincia.

Uno por uno

Los diseñadores que participaron son: Cecilia Falivene, Agustina Noriega, Mónica Olivera, Paola Fuentes, Ignacio Fiol, Alejandra Ochoa, Virginia Fornés, Soledad Dávila, Florencia Rodríguez, Ivan Pastén, María Naranjo, Clara Rodríguez.