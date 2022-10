En familia. Los chicos y sus mamás plantaron árboles en el espacio verde que tiene el CIC del barrio Manantiales. La actividad entretuvo a todas las familias.

Néstor Montaña tiene 2 años y estuvo de rodillas más de una hora junto a un fresno americano que con ayuda de su mamá plantó en la puerta del CIC del barrio Manantiales. Al igual que ellos, unas 30 mamás y sus hijos de entre 45 días y 3 años participaron de un festejo muy particular. Es que en la previa del Día de la Madre, que se celebra mañana, forestaron un espacio verde que tiene este centro comunitario, donde funciona todos los días un Centro de Desarrollo Infantil gratuito.

Entre risas, gritos, corridas y tratando de prestar atención a cada indicación que les daban los adultos a cargo de la actividad, los pequeños fueron los protagonistas de este festejo, y sus mamás no pudieron ser ajenas a este momento. Ellas también se arrodillaron sobre el césped, ayudaron a hacer algunos huecos en la tierra para plantar los árboles y hasta trasladaron de un lugar a otro baldes con agua para que los pequeños, con vasitos, regaran estos nuevos forestales.

Para el recuerdo. Los adultos mayores que también participaron de la jornada ayudaron a plantar árboles y se sacaron fotos con ellos.

León Ivanovich tiene 3 años y sintió que solo era capaz de poder llevar agua hasta los distintos árboles. Su mamá, que no paró de seguirlo por todo el espacio verde, quiso ayudarlo, pero como si fuera un adulto no la dejó. No sólo eso, sino que fue el encargado de bautizar a uno de los árboles como "Tito el arbolito". Entre risas, las maestras del CDI y las mamás buscaron otros curiosos nombres para los árboles, mientras que los chicos, como si estuvieran dentro de un arenero, cubrieron con tierra las raíces de los fresnos que acababan de plantar.

Jardineros. Con vasos plásticos, los pequeños regaron los árboles luego de plantarlos. Sus mamás lo hicieron con baldes.

"Yo voy a ayudar con el árbol", dijo Sofía Lucero, una de las nenas que participaron del festejo, y que con sus manos no paró de acarrear tierra. Junto a ella, otros pequeños no pudieron disimular la alegría que les generó la actividad. Y mientras aprovechaban el tiempo con sus mamás para abrazarlas y besarlas, también jugaron a ser jardineros.

Esta actividad fue realizada por las autoridades del CIC y de los CDI (son guarderías gratuitas que hay en los diferentes departamentos) que hay en Capital. Esto, con el objetivo de que las mamás compartieran una jornada diferente con los chicos, y para que los pequeños aprendan la importancia de cuidar el ambiente. Además de los niños, también se sumó a esta actividad un grupo de mujeres que hacen diferentes actividades en el CIC y que con mucha alegría se encargaron de plantar unas acacias y un jacarandá.

CUIDADORES

Además de encargarse de plantar los árboles, los niños del CDI deberán mantener estos ejemplares. Ellos serán los padrinos de los árboles y tendrán la responsabilidad de regarlos, para que aprendan sobre el cuidado de ellos.