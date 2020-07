Tal cual había adelantado este medio, el fiscal General ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la prisión domiciliaria que había conseguido el represor Gustavo De Marchi. Entre otros puntos, el representante del Ministerio Público señaló que los jueces de Casación que le dieron el beneficio no evaluaron el riesgo de fuga del militar retirado, ya que este se había escapado con Jorge Olivera en julio de 2013, luego de que ambos recibiera su primer castigo por cometer delitos de lesa humanidad en San Juan. Además, Pleé destacó que la figura del arresto domiciliario para mayores de 70 años (De Marchi tiene 71) no es automática, dado que se debe analizar si su detención representa un peligro para su vida, cosa que no sucede con el represor.

Pese a que Casación le había dado el OK para que pueda estar preso en su casa en el marco del tercer megajuicio, De Marchi también se encuentra bajo la órbita de otros jueces que controlan la ejecución de sus dos condenas. En ese sentido, a pedido del fiscal General Francisco Maldonado, los magistrados Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carlos Lascano escucharán a las víctimas del represor antes de definir si le extienden el beneficio en la causa en la que fue condenado a perpetua. El militar retirado también tiene un castigo de 25 años, cuya ejecución quedó a cargo del juez puntano Raúl Fourcade.