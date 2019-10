El municipio de Ullum sumará una nueva propuesta para fomentar el turismo en el departamento. Se trata de la construcción de un polígono de tiro municipal que tendrá un fin deportivo y recreativo fundamentalmente. Leopoldo Soler, intendente de esta comuna, adelantó que este predio para la práctica de tiro estará en el ingreso de Playa Hermosa y que será sede de competencias nacionales e internacionales. Esta iniciativa se sumará a las caballerías que se construyeron en este predio para poner en marcha el servicio de cabalgatas por el dique. Cabe recordar que Playa Hermosa, espacio de uso público y gratuito en el Dique de Ullum, permaneció cerrado por varios años debido a la sequía. Se reabrió en diciembre del 2016.



Soler dijo que ya se cuenta con la aprobación del Renar (Registro Nacional de Armas) para la puesta en marcha del polígono y que se está trabajando en los planos y diseños del lugar. "Este proyecto nació por iniciativa de un grupo de instructores de tiro que vinieron a proponerlo al municipio. Nos pareció una excelente alternativa para ampliar la oferta de actividades recreativas para repuntar el turismo. Y ya estamos trabajando para concretarla", dijo Soler.



El funcionario agregó que será un polígono para la práctica de tiro con armas largas y de repetición con las que se realizan diferentes competencias. Dijo que la idea es que el lugar se transforme en escenario de campeonatos nacionales e internacionales que atraerán las visitas a Ullum. "Queremos que en el departamento también avance el turismo deportivo para ampliar la oferta. Por eso en este polígono se realizarán competencias de una categoría que está de moda y que es con armas de aire comprimido", agregó el intendente.



Según los cálculos oficiales este polígono estará listo para las vacaciones de verano, ya que su construcción no es muy compleja y no demandará mucho tiempo. Sólo tendrá muros paralelos para delimitar los pasillos donde se ubicarán los tiradores y un muro final de contención. No tendrá techo para aprovechar la belleza del paisaje natural del lugar.



Soler dijo que las instalaciones también se podrán usar para dar cursos de capacitación a los miembros de las Fuerzas de Seguridad de la provincia. Además recalcó que toda persona que tenga permiso de portar arma podrá realizar prácticas en este sitio.



Además dijo que ya se está trabajando en el acondicionamiento del predio para mejorar las condiciones del camino. En este marco comenzó la pavimentación de la calle de ingreso a Playa Hermosa (foto), que hasta ahora era una huella difícil de transitar por su mal estado y la polvareda que generaban los vehículos al pasar. Este es el único parador de uso público y totalmente gratuito del Dique de Ullum que permaneció cerrado por varios años debido a la sequía y baja cota del perilago. Reabrió sus puertas en diciembre de 2016.

Inversión

10 millones de pesos es lo que invertirán los empresarios para poner a punto los complejos del Dique de Ullum para recibir a la gente en el verano.

La entradas

El valor de las entradas a los complejos del dique viene con un aumento que arranca en 30% y que puede superar el 60% con respecto al año pasado.