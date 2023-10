TÉCNICA. "Uno puede tener toda la fuerza del mundo, pero sin la técnica correcta no podés levantarte en el caño", asegura Alejandro.

Lo primero que aclara es que el pole dance, más conocido como "baile del caño", no es una actividad exclusivamente femenina. Lo segundo, que existen otras disciplinas más allá del pole exotic, la variante más hot, popularizada por ejemplo en aquel exitoso show de Tinelli. Y lo tercero, que mixturar el pole sport con el pole dance es una forma ideal para desarrollar de modo intensivo pero lúdico tanto la musculatura como la fuerza y la técnica. Alejandro Díaz sabe muy bien de lo que habla: este psicólogo laboral, Campeón Panamericano de Pole en 2019, es el único sanjuanino, en una delegación argentina de apenas 10 varones, que competirá en el Mundial de Pole en diciembre próximo.

Alejandro tiene 31 años y es tan versátil como polifacético. Sale de la consultora en la que trabaja como psicólogo laboral, se pone la ropa de gimnasia y se va a dar clases de pole o entrenar con el caño. Baila desde hace una década, cuando empezó con ritmos latinos y contemporáneos en un instituto. Luego, hace unos 6 años, conoció el mundo del pole y quedó fascinado, ya que recién ahí pudo fusionar su destreza deportiva con su habilidad para la danza.

Consagrado. El sanjuanino resultó Campeón Panamericano en 2019.

Ese mismo criterio, el de integrar lo mejor de dos campos distintos y aparentemente distantes, es el que lo impulsa en su día a día profesional. Por eso se las arregla para equilibrar trabajo y arte deportivo en dosis complementarias. "En la consultora hacemos diagnósticos empresariales, capacitaciones, tomamos exámenes psicotécnicos de ingreso y promoción. Al trabajar con empresas, nos enfocamos en el desempeño, y esas capacidades las podemos dirigir hacia cualquier otra actividad, porque tienen que ver con la motivación, la tolerancia a la frustración, los niveles competitivos. Entonces, termino aplicando esas herramientas en las clases de pole que dicto, y también en mi propio entrenamiento", explica Alejandro.

Estilo. Alejandro integra su preparación física y su entrenamiento en danzas.

El profe de caño destaca que esa disciplina se viene extendiendo en San Juan, pero no al ritmo que él quisiera. De modo que por ahora ve muy difícil que se despegue del amateurismo, por lo que su propio nivel competitivo termina siendo casi una excepción a la regla. "Seguimos siendo una disciplina muy under todavía, e inclusive diría que no del todo bien vista porque hay muchos prejuicios", sentencia. Uno de esos prejuicios, dice a modo de ejemplo, es que cada vez que va a dar un espectáculo artístico en un boliche, lo terminan promocionando como un "show hot", algo muy alejado de su disciplina. "Uno de mis objetivos es demostrar que el pole es un deporte competitivo que en San Juan puede llegar a un nivel alto, que puede incluso generar posibilidades laborales importantes", se anima a soñar Alejandro.

Pero ahora tiene toda su energía concentrada en el Pole Championship Network, el Mundial a disputarse en Buenos Aires. Su novia, instructora de caño y además enfermera, le ayuda con la preparación. Y tiene la vara alta, ya que está dispuesto a hacer podio en la máxima competencia internacional.

Profesional

El profesor de caño y psicólogo Alejandro Díaz, único sanjuanino que clasificó al Pole Championship Network que por primera vez tendrá carácter de Mundial (antes albergaba sólo a competidores de América), se presentará en la categoría Profesional Masculino, de 18 a 40 años.