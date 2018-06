El encuentro. Lautaro y el empresario de San Luis se reunieron y el niño le enseñó algunos de los dibujos que comenzó a hacer en el nuevo taller que comenzó.

"Lautaro, el mini dibujante que vende a $10 sus creaciones para poder perfeccionarse". Ese fue el título de la nota con la que Lautaro Ontiveros llegó al corazón de un empresario de San Luis, quien le trajo donaciones para que el niño siga creciendo en lo que hace. El chico que tiene 10 años fue noticia en DIARIO DE CUYO hace menos de un mes porque sus publicaciones en las redes sociales, en las que ofrecía sus creaciones para poder comprarse lápices y elementos de dibujo profesional, fueron virales. El jueves, el niño fue sorprendido por el hombre de San Luis, que no quiso dar su nombre, con una curiosa propuesta: le donó dinero, pero Lautaro deberá hacer mil dibujos para regalar. "Yo sólo quiero 4. Uno será para mí y los otros para mis nietos", dijo el puntano y comentó que le pidió que al resto de los dibujos los entregue a diferentes escuelas de San Juan para incentivar a otros chicos.



El empresario de San Luis dijo que leyó la nota por internet. "La historia me llamó mucho la atención. Me parece que siempre es necesario ayudar a los pibes que hacen cosas buenas", dijo. Además, comentó que le pidió a Lautaro mil dibujos para que el chico aprenda la importancia de lo que hace y que no todo se recibe gratis.



"Tengo un plazo de 10 años para hacer los mil dibujos, pero los voy a terminar mucho antes porque estoy muy contento", dijo el niño y agregó que con el dinero que recibió lo primero que comprará será un caballete para poder hacer los dibujos con mejor perspectiva. Su mamá dijo que además comprarán tizas, lápices y muchos elementos más para que Lautaro siga aprendiendo.



Sorprendidos por la donación, los papás de Lautaro recibieron al hombre de San Luis con mucha alegría. "No imaginábamos tanto revuelo", dijo entre risas Daniela Narváez, la mamá del niño y comentó que el día de la entrega de la donación recién le dijeron a su hijo que había un señor interesado en sus dibujos. "Teníamos miedo de que fuera una broma de mal gusto o que después no se diera", agregó, mientras le agradeció al empresario que viajó a San Juan especialmente para hacer entrega de este presente.



Además de las donaciones que recibió del empresario puntano, Lautaro fue becado por un dibujante profesional para que haga un año de taller gratuito. Ahí le están enseñando a hacer dibujo artístico y muchas técnicas. "Yo casi siempre hacía animes y ahora estoy aprendiendo a hacer otro tipo de dibujos y hasta uso carbonillas", dijo sorprendido y comentó que nunca imaginó que su publicación en las redes sociales podría llegar tan lejos. Según la mamá de Lautaro también les llamó gente de Córdoba para pedirle que les envíen dibujos hasta esa provincia.