Los bocinazos, los insultos y las frenadas repentinas son moneda corriente en el cruce de calle Salta y Pasteur en Rawson. Según los vecinos de esa zona, esto sucede porque nadie respeta la esquina y todos atraviesan a alta velocidad, haciendo que el lugar se vuelva peligroso y que sea el centro de numerosos choques. De hecho, hace unos días un accidente terminó con un nene de 3 años fallecido. Ante esto los vecinos reclaman que coloquen reductores de velocidad en la zona, porque tienen miedo hasta de que los chicos jueguen en las veredas porque en varias ocasiones los vehículos rompieron rejas y paredes de algunas viviendas por la violencia de los accidentes.

"En esta esquina nadie frena", dijo Luis Castro, mientras que una moto pasó a alta velocidad sin mirar si venía alguien o no por la otra calle. "Esto que ustedes acaban de ver ocurre diariamente", agregó el hombre; mientras que una vecina suya dijo que con los vecinos comenzaron a hablar para ver si ellos ponen carteles caseros para que la gente tome conciencia de la peligrosidad de la esquina.

La gente de la zona comentó que la esquina es muy transitada, de hecho en la mañana, horario en el que este medio recorrió la zona, los autos, motos y camionetas no dejaron de pasar. Es que a pocos metros de ese cruce están las oficinas de Emicar. "Viene gente de toda la provincia por estas calles a sacar el carnet de conducir. Muchos no conocen que el cruce el peligroso, sin embargo no frenan antes de atravesarlo", agregó Mariela Núñez, otra vecina. Además de los vehículos que pasan por la zona por Emicar, los vecinos comentaron que el lugar tiene mucha circulación porque muchos automovilistas usan la calle Salta para evitar los semáforos de la avenida España o Mendoza. "Al no haber semáforos todos pasan como si nada. Hace tiempo esta esquina tenía unas tortuguitas -por unos reductores de velocidad- y eso hacía que hubiera menos accidentes, pero cuando arreglaron las calles esto se volvió una pista de automovilismo", dijo otro vecino, mientras que algunas mujeres de la zona dijeron que no quieren que muera nadie más para que hagan algo en el lugar.

El accidente fatal

El pasado 26 de febrero, un trágico accidente se cobró la vida de un nene de 3 años. Pasadas las 18.30, un hecho fatal ocurrió en la esquina de Pasteur y Salta, en Rawson, cuando una moto protagonizó un confuso accidente (no se sabe si una camioneta rozó o tocó a ese vehículo o no). Según las fuentes, el rodado menor iba por calle Salta hacia el Sur y era conducido por un hombre que llevaba a su hijo de tres años, quien salió despedido de la moto 150cc y golpeó su cabeza contra el pavimento. En ese momento los vecinos mostraron indignación por la velocidad en la que se circula por la zona.

>> PROTAGONISTAS

JORGE FERNÁNDEZ Vecino

"Estamos cansados de vivir preocupados y siendo testigos de los accidentes de tránsitos que hay en esta esquina. Los chicos no pueden jugar en la vereda porque los autos terminan adentro de las casas. En la esquina bajaron la pared del patio dos veces en distintos choques. Unos niños se salvaron de milagro porque segundos antes del choque dejaron de jugar en la esquina".

REINA GÓMEZ Vecina

"Vivimos con el corazón en la boca. Los bocinazos y las frenadas son habituales, hay momentos que se escuchan a cada segundo. A mi vecino le rompieron la camioneta porque un auto terminó estrellado contra ese vehículo por esquivar una moto. Ninguno de los dos miró para frenar y casi somos testigos de una desgracia, como la del otro día donde murió el nene".

EVA ARCE Vecina

"El mayor problema es que nadie respeta ni su propia vida, ni la vida de la persona que está en el otro vehículo. El otro día murió un niño, y de milagro no hay más muertos. Los accidentes y las caídas de los motociclistas son habituales. La esquina es un peligro constante y estamos cansados de vivir preocupados. Los hijos de mi vecina no salen a jugar a la vereda por miedo".