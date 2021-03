Demostrarles a las mujeres que pueden desempeñarse bien en cualquier ámbito, hasta en la práctica de deportes que fueron considerados exclusivos para hombres hasta hace apenas algunos años, fue el objetivo de la organización Sumar para poner en marcha un torneo de fútbol femenino cuya final se jugará hoy en el Estadio del Bicentenario. Con este campeonato, buscan fomentar la igualdad de género, la autoestima de la mujer y difundir la tarea de esta organización, que se encarga de asistir y contener a mujeres vulnerables.

Bajo el nombre "Copa Sumar", ayer se puso en marcha este torneo de fútbol femenino para crear conciencia y en el que participan 8 equipos de fútbol femenino profesionales de San Juan, dirigidos por árbitros de ambos sexos, también locales y pertenecientes a la AFA, que prestarán su servicio ad honorem.

Si bien los partidos (tanto los de ayer como los de hoy) se juegan sin la presencia de público y respetando el Protocolo Covid-19, sus organizadores tienen grandes expectativas respecto a la llegada del mensaje a la gente. "Que los medios de comunicación nos hayan apoyado con la difusión del campeonato y que los equipos se hayan sumado con su participación ya nos asegura que el trabajo de Sumar va a llegar a más gente", dijo Melisa Llanos, presidenta de la entidad.

La final del torneo femenino se realizará hoy a las 13 en el Bicentenario, sin público.

La primera jornada de este torneo relámpago se realizó en el Predio Emmanuel Mas, en Chimbas. Durante todo el día, los equipos se enfrentaron entre sí para determinar cuáles serían los dos que disputarán la final que se realizará hoy en el Estadio del Bicentenario, en Pocito.

"El objetivo de esta actividad no sólo es difundir la acción de nuestra organización y crear conciencia, sino también mostrar que en tiempos difíciles hay que buscar un cable a tierra. Este año nos ha tocado asistir a mujeres jefas de hogar que por la pandemia se quedaron sin trabajo y no tenían recursos ni para comprarle los útiles a sus hijos. Hay muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que necesitan ayuda y que no saben que pueden contar con nuestra asistencia. A ellas queremos llegar con nuestro mensaje", dijo Llanos.

Sumar es una organización sin fines de lucro que surgió para asistir y contener a mujeres víctimas de violencia, para lo cual cuenta con un equipo profesional integrado por abogados y psicólogos.

Pero, con el correr de tiempo comenzó a ayudar también a mujeres que atraviesan por una crisis económica o cualquier otra situación de vulnerabilidad. "Nosotros no hacemos asistencialismo. Les damos a estas mujeres diferentes herramientas para que ellas superen su situación por sus propios medios. Es por eso que buscamos hacerlas sentir capaces de hacerlo", sostuvo Llanos.



Para ayudar

La agrupación Sumar aún no cuenta con la Personería Jurídica (se encuentra en trámite), por eso no recibe ninguna ayuda ni subsidio oficial. Trabaja con los recursos que sus propios integrantes aportan y con las donaciones que reciben de la gente. Quien quiera colabora con esta organización, pueden comunicarse al 2645270565.

Voluntarios

180 son las personas que integran la organización Sumar, que se dedica a asistir a las mujeres vulnerables. Cuando comenzó a funcionar, sólo contaba con 3 integrantes.