Desde hace tres meses, 60 chicos de todas las edades escolares no pueden asistir a la Escuela Luis Pasteur. Ubicado en la localidad calingastina de Alcaparrosa, el establecimiento educativo era parte esencial para las familias de la zona. Sin embargo, una grieta provocó un llamado de atención en los padres y la escuela fue cerrada por peligro de derrumbe. Desde entonces, las autoridades del establecimiento prometieron que un módulo estaría pronto en reemplazo del edificio agrietado. Solución que, hasta el momento, no llegó. Al respecto, DIARIO DE CUYO dialogó con Leticia Tello, madre de uno de los alumnos afectados.

Este viernes, los chicos de los tres niveles educativos -inicial, primario y secundario- no concurrieron a clases por decisión de los padres, que están protestando en el ingreso de la Escuela Luis Pasteur. "Desde hace tres meses que nos prometieron un módulo para que los chicos tengan clases y nada", dijo Tello, con gran indignación. También afirmó que "no hemos tenido diálogo como para que nos digan qué pasó con la escuela realmente", en relación al desconocimiento sobre la situación del edificio. Las familias son conocedoras del peligro de derrumbe pero no sobre la fecha de inicio de obras, qué ocasionó el deterioro ni cuando, estimativamente, los chicos podrán retornar a su escuela de origen.

Mientras tanto, la solución de las autoridades del Ministerio de Educación es brindar a los 60 alumnos un colectivo que los transporte hasta la localidad de La Capilla, donde se ubica otra escuela que está en condiciones de recibirlos. No obstante, dos inconvenientes para la comunidad de Alcaparrosa revisten esta solución: la distancia, pues La Capilla está ubicada a 5 kilómetros y el malestar de los chicos en un colectivo que, según Tello, está "cada vez en peores condiciones" fundamentalmente porque debe hacer el recorrido por la Ruta 149, que está en obras, lo que desgasta la movilidad.

Además, Tello comentó que lo ideal para los vecinos de Alcaparrosa es que el ministerio haga efectiva la promesa del módulo, para reemplazar, momentáneamente al dañado edificio Luis Pasteur. De tal forma, los alumnos no deberían transitar largas distancias todos los días. Más aún, si por el desgaste del rodado, se hacen en condiciones poco confiables.