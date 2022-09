Imponente. La imagen del Cura Brochero que instalaron en la capilla que construyeron en su honor en Baldes de Astica, en Valle Fértil, tiene una altura de 1,70 metros. Dicen que es la más grande que hay en la provincia.

Baldes de Astica se convertirá en una localidad atractiva para el turismo, y no sólo por la belleza de sus paisajes o los productos caseros y artesanales que prepara su gente. Según los vecinos, es el primer lugar en la provincia que tiene una imagen del Cura Brochero de tamaño natural. Está en al capilla que mandó a construir un promesante en esta localidad de Valle Fértil y que se inauguró en mayo pasado. Ahora, la agrupación gaucha que lleva el nombre del santo hará una cabalgata para promocionar este templo.

El pasado 22 de mayo fue un día histórico para los 170 vecinos de Baldes de Astica, un pueblo que queda a 50 kilómetros de San Agustín. Ese día se inauguró la Capilla de Cura Brochero con la imagen del santo que mide 1,70 metros. Todo gracias a Emilio Belbruno, quien mandó a construir el templo para cumplir una promesa que le hizo el cura gaucho. El hombre no sólo donó parte de un terreno propio que tiene en esta localidad, sino que también se hizo cargo de la construcción de la capilla y de traer la imagen desde Córdoba. En seis meses, la obra quedó lista para inaugurar. 'Fue un día muy emocionante porque en el pueblo no había ninguna capilla de ningún santo o virgen, y ahora tenemos una con un Brochero de tamaño natural. Y el señor Belbruno se hizo cargo de todo, pero no quiso difundir por qué hizo esta promesa ni cuánto le costó cumplirla. La verdad que todos los lugareños estamos muy contentos porque esta capilla va a atraer a los visitantes', dijo David Aracena, vecino de Baldes de Astica y miembro de la Agrupación Gaucha Cura Brochero, recientemente fundada.

Aracena contó que en esta capilla también hay otra imagen del santo, pero más chica. La trajeron unos gauchos, también desde Córdoba, pero a caballo.

La Capilla de Cura Brochero se encuentra sobre la ruta 503 y cuenta hasta con un campanario. Dentro del predio donde se ubica también se construyeron mesas, bancos y parrilleros para que la gente que visite el lugar pueda disfrutar de un día de picnic. 'Como esta capilla y la nuestra agrupación gaucha son nuevas, queremos darlas a conocer. Por eso hemos organizado una cabalgata que partirá de dos localidades diferentes para llegar hasta Baldes de Astica. Esperamos que mucha gente se sume a esta propuesta', dijo Aracena.

LA CABALGATA

La Agrupación Gaucha Cura Brochero organizó la primera cabalgata en Baldes de Astica para honrar al santo. Esta travesía a caballo se realizará mañana y con una particularidad. Una columna de gauchos partirá a las 9 desde Las Tumanas, encabezada por la agrupación organizadora, mientras que otra partirá a las 7 y desde Chucuma. Ambas se encontrarán al mediodía en Astica y de ahí cabalgarán juntas hasta llegar a Baldes de Astica, donde se celebrará misa en la flamante Capilla de Cura Brochero.