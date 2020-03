El pronóstico se cumplió. Ayer llovió en toda la provincia, pero Sarmiento y 25 de Mayo fueron los departamentos más afectados. En el primero se registró daño en la producción de aceituna y olivo, mientras que en el segundo el municipio tuvo que asistir al menos a 30 familias que viven en casas precarias.

En Sarmiento no sólo llovió, sino que también cayó granizo de gran tamaño en diferentes distritos y ocasionando importantes pérdidas. Entre las 2,30 y las 3 granizó en la zona de Tres Esquinas y San Carlos, dañando la producción de uva. Ocurrió lo mismo en Cañada Honda y Guanacache, donde la piedra tiró gran parte de la producción de aceitunas. Desde el municipio de este departamento dijeron que aún no se tiene mayores datos sobre los daños, aunque los calificaron de "considerables y preocupantes". Agregaron que "por suerte" no hubo familias afectadas por las lluvias como sí sucedió en 25 de Mayo, otra de las comunas más castigadas por el mal tiempo.

El municipio de 25 de Mayo tuvo que asistir al menos a 30 familias que viven en la zona del Callejón Cejas, en Santa Rosa, La Chimbera, Las Casuarinas y la Costa Canal. Todas viven en casas muy precarias que se vieron dañadas a causa de la humedad. "La intensa lluvia provocó que se filtraran los techos, que se mojaran los muebles y que se humedecieran mucho las paredes. Por eso desde el municipio estamos asistiendo a estas familias con nylon, mercadería, colchones y frazadas. Durante lo que resta del día vamos a seguir recorriendo el departamento para ver si hay más gente que necesite de nuestra asistencia", dijo Gabriel Angulo, al frente de la Secretaría de Gobierno.

Otra comuna afectada por el mal tiempo fue Jáchal, pero donde el viento fue más destructor que la lluvia. Durante la noche y madrugada de ayer se registraron fuertes ráfagas que provocaron la caída de ramas que cortaron las líneas del alumbrado público y de la televisión por cable en la zona de Tamberías y Pampa Vieja. La lluvia recién se hizo presente al mediodía de ayer con bastante intensidad, pero sin afectar a ninguna familia. Sí ocasionó trastornos en el tránsito. Debido a las crecientes, la Ruta 40 quedó transitable pero con precaución por la presencia de agua y material de arrastre en la zona del Villicum y cerca del acceso a Mogna. Lo mismo sucedió en el tramo comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja. Vialidad Nacional trabajó desde temprano para despejar esta ruta.

En el resto de los departamentos llovió con distinta intensidad, pero no se registraron complicaciones. De todos modos, desde los municipios informaron que se realizarían recorridos por las zonas más vulnerables para llevar asistencia a las familias en caso de ser necesario.

