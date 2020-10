El Padre Francisco Martín dijo que “hay que ponerse en el lugar de los otros también” y se preguntó: “¿Quién no pecó alguna vez?”.

Luego de que el papa Francisco señalara que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez en el documental “Francesco”, presentado en el Festival de Cine de Roma, y de esta manera representara un cambio drástico en la postura del Vaticano respecto al tema, un cura sanjuanino se mostró a favor de la decisión del Sumo Pontífice y, a la vez, criticó a aquellos que están en desacuerdo.

En diálogo con el programa Acento en la noticia de Radio Sarmiento, Francisco Martín aseguró que “yo interpreto que el Papa quiso decirles a esas personas que están en pareja con una persona del mismo sexo que oren, que se santifiquen, que sean buenas personas, porque la Iglesia no discrimina ni condena, al contrario, es madre, alienta y abre las puertas”.

En el mismo sentido, el reconocido padre “Paquito” dijo que “coincido con el Papa ya que nadie nunca deja de ser hijo de Dios. Es una situación muy compleja, muy difícil, que nosotros los sacerdotes no podemos condenar, sino que tenemos que abrir las puertas de los templos para encontrar comprensión. Es importante que ellos (los homosexuales) escuchen a Francisco, porque él está para solucionar todos los problemas, hasta los que se ocultan”.

Por otro lado, el sacerdote manifestó que “siempre hay que ponerse en el lugar del otro” y que “en la Iglesia hay muchas personas que se escandalizan con esto (relaciones homosexuales). Yo les diría, ¿Usted nunca robó?, ¿Usted nunca fue infiel?, ¿Quién no pecó alguna vez?, porque el pecado no puede condenar a la persona. Una cosa es no aceptar y otra condenar”.

Y continuó diciendo que “a esos católicos que se escandalizan les preguntaría cómo son ellos y les diría que escuchen al Papa. El acto homosexual es un pecado como cualquier otro, pero no nos escandalicemos ahora porque todos hemos pecado alguna vez. Creo que hay que analizar la situación de estas personas desde niños”.