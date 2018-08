Árboles antiguos. Según los vecinos los eucaliptos talados tenían más de 80 años. Eran de gran tamaño.

"Pedimos miles de veces que los poden, pero no que los talen", "por cada árbol antiguo que saquen deberían poner 10 nuevos", "sacaron aleatoriamente los árboles que quisieron y no los que realmente son peligrosos", fueron algunas de las frases que dijo un grupo de vecinos de Albardón. Al reclamo lo hicieron personas que vive en inmediaciones de Sarmiento y Tucumán, zona en donde la Municipalidad de Albardón erradicó 6 eucaliptos de gran porte. Desde la comuna dijeron que están autorizados a realizar esa tala y que la hicieron porque hay un proyecto de ensanche de la calle Sarmiento y era necesario sacar esas especies arbóreas. Mientras que desde Ambiente de la Provincia, comentaron que recibieron el reclamo, pero que la tala fue realizada de manera legal.



A pesar de las autorizaciones los vecinos mostraron su malestar. Dijeron que la tala se realizó durante la jornada de viernes y que los árboles fueron cortados a la altura del suelo. "Eran eucaliptos de más de 80 años, que son necesarios para que tengamos sombra en esta zona. Yo hice muchas presentaciones, pero nunca tuve una respuesta. Siempre pedimos que los poden porque son muy grandes y en ocasiones se caen ramas, pero no queríamos que los talen", dijo Corina Poblete, una de las vecinas que vive desde hace años en la zona. "Solicitamos entrevistas con el intendente, pero nunca nos atiende. Queremos que nos expliquen qué plan de reforestación tienen para la zona", agregó Natalia Sosa, otra de las vecinas del lugar.



Ante este reclamo vecinal, Roberto Boronat, el secretario de Obras de la Municipalidad de Albardón, explicó que la tala se realizó respetando las normas municipales. Si bien no tenía los datos exactos para explicar cómo será la reforestación dijo que tienen previsto colocar nuevas especies. "Tenemos pensado hacer el ensanche de la calle Sarmiento, que es una de las más transitadas del departamento. Vamos a hacer un bulevar como el que hay frente al Parque Latinoamericano para que el tránsito sea más fluido y seguro. Ambiente del municipio nos autorizó para talar esos árboles", dijo, mientras que desde Ambiente de la Provincia explicaron que ellos sólo piden un estudio de impacto ambiental cuando se trata de la tala de 15 árboles o más. Boronat agregó que tienen previsto seguir con la tala en calle Sarmiento, hacia el Este, hasta La Laja.