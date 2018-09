La página web. En Airbnd hay sanjuaninos que ofrecen sus casas para los turistas. Los precios van entre los $740 y los $22.000.

Se viene un mes lleno de eventos que hará que el turismo explote en la provincia. En este contexto, San Juan se sumó a una importante página web que promociona el alquiler de casas particulares para recibir a visitantes. Desde sectores vinculados al turismo dijeron que el Superbike fue el disparador de esta alternativa que es tendencia en el mundo entero. En la provincia, las casas que ofrecen los particulares están principalmente ubicadas en Albardón y Angaco, cerca del Autódromo El Villicum, y cuestan entre $740 y $22.000 por día. Se espera que con el paso del tiempo esta modalidad crezca en la provincia, como sucede en otros países.



El alquiler de casas particulares es muy utilizado cuando la plaza hotelera se encuentra al 100% de ocupación debido a eventos deportivos, culturales o educativos, entre otros, situación que es un auge en San Juan desde hace al menos 3 años (ver aparte). La página, que se llama Airbnd, ofrece alternativas para que los turistas puedan reservar casas particulares, habitaciones u hospedajes que no son tradicionales. Y San Juan se subió a esta tendencia que crece en el mundo entero. Según las estimaciones oficiales se espera la llegada de casi 50.000 visitantes a la provincia, entre lo que resta de este mes y octubre, gracias a una gran variedad de eventos. De estas actividades la más convocante y que llevó a que sanjuaninos se sumen a esta web de turismo es el Superbike, que será el 12, 13 y 14 de octubre, en el Autódromo El Villicum, de Albardón. Se espera que participen unas 20.000 personas que llegarán de otras provincias y países. Es por esto que las reservas hoteleras ya están al 100% para esa fecha. "La casa está a 10 km del nuevo autódromo de San Juan. Es una zona muy tranquila y de rápido acceso al autódromo", dice una de las publicaciones de la página web, en la que se ofrece una casa de Angaco.



Pablo Base, vicepresidente de San Juan Bureau de Eventos, dijo que en el mundo el alquiler de casas particulares es una tendencia que crece.



"En eventos puntuales es un beneficio, pues se puede recibir a más turistas que los que entran en la plaza hotelera. A nivel mundial uno de los que hace este tipo de ofertas es Brasil con el Carnaval de Río. En San Juan hoy aún hay gente que no tiene dónde hospedarse y está pidiendo referencias para el Superbike, entonces esto nos ayuda a afrontar una demanda que excede la oferta y para no quedar mal como anfitriones", dijo. Por otra parte resaltó que esta alternativa es positiva sólo en eventos puntuales, ya que caso contrario sería una competencia dispareja para los hoteleros.

MÁS PROPUESTAS

Otra forma de poner casas particulares a disposición del turismo es a través del registro del Ministerio de Turismo. Los interesados deben enviar fotos del inmueble a [email protected] o llevarlas al Ministerio de Turismo, en calle Sarmiento y Libertador, de lunes a viernes, de 9 a 14. Las casas deben estar en buenas condiciones y contar con todos los servicios y acceso a transporte de pasajeros. En la Municipalidad de Albardón también abrieron un registro de casas particulares.



Actualmente, además de estos registros hay muchos sanjuaninos que ofrecen sus viviendas o departamentos a los turistas a través de las redes sociales o las páginas de compra y venta por internet. Ahí hacen ofertas especiales y también resaltan la distancia que hay entre las casas y el autódromo El Villicum.

La provincia, un destino de eventos

Según los especialistas de turismo, San Juan se está posicionando como destino turístico de eventos. Esta situación ofrece que la gente que llega a la provincia por un evento después vuelve a visitar este lugar. Es por esto, que se considera que es importante que siga apostando al turismo de eventos.



"Hoy hablaba con el Observatorio Nacional de Turismo de Reuniones y nos informan que San Juan casi duplicó la cantidad de eventos en relación al año pasado. Esto es muy importante en el contexto de que la economía está cayendo", dijo Pablo Base, vicepresidente de San Juan Bureau de Eventos, y dijo que el año pasado hubo cerca de 140 eventos y en lo que va del año ya llevan 260. "Y todavía nos quedan 3 meses fuertes. En San Juan la cantidad de gente está creciendo. Estamos dando a conocer la plaza hotelera y estamos empezando a tener cierto renombre a nivel nacional", agregó y dijo que para que San Juan siga creciendo la provincia necesita más frecuencias y rutas para que crezca la cantidad de vuelos.



El año pasado desde San Juan Bureau de Eventos habían comentado que la gran cantidad de actividades deportivas y culturales hizo que en los últimos tres años la provincia creciera notablemente. Para lo que queda de este año se espera que lleguen muchos más turistas gracias a los eventos.





Turistas

104

mil personas llegaron a San Juan en 2017 por el turismo de eventos. En 2016 llegaron 39 mil turistas por esta misma razón.

Asamblea de la ACA

La Asamblea de la Acción Católica es otro de los eventos que será convocante durante octubre. Se espera que entre el 13 y el 15 lleguen a San Juan unas 8.000 personas de diferentes provincias. En esa misma fecha también ser hará el Campeonato Argentino de Carrovelismo.