Lo que anoche casi se convierte en una tragedia, hoy es una situación dramática y angustiante. Una familia de Santa Lucía quedó sin hogar y sin pertenencias luego de que el techo de su vivienda ubicada en el asentamiento Pedro Echagüe cediera por completo y cayera junto al adobe sobre todos los muebles e instalaciones de la casa.

La familia Pereira quedó sin nada en cuestión de minutos, cuando la construcción de adobe y palos cayó totalmente y redujo a escombros con todo lo que había en su interior.

La casa quedó reducida a escombros luego de la caída del techo de palos.

“Por suerte mi mujer y mi hija de cuatro años habían salido a comprar, yo estaba solo, sentí el crujido de los palos y después no me acuerdo más nada porque uno de los palos me golpeó la espalda. Los vecinos me sacaron de entre los escombros, perdimos todo, los muebles, las camas, el celular, la cocina, todo, hasta el arbolito de navidad quedó sepultado”, comentó Pereira notablemente angustiado.

Sergio, de solo 24 años, junto a su mujer Micaela y su pequeña hija ahora se encuentran viviendo con un familiar, que tiene su vivienda en el mismo terreno donde ocurrió la desgracia.

“La verdad no puedo pedir palos ni adobe, necesito materiales para reconstruir la casa, y a la vez: sillas, camas, mesa, elementos para el baño, perdimos todo, ni el celular me quedó, pido lo que sea con lo que me puedan ayudar”, comentó Pereira, quien trabaja realizando desinfecciones para la Municipalidad de Santa Lucía. Y agregó: “Justo pasa esto antes de la fiesta, la verdad es una situación muy difícil. Nos quedaremos en casa de mi hermana hasta que podamos solucionar algo”, finalizó Sergio antes de partir al hospital para hacerse ver las lesiones sufridas.

Los interesados en ayudar a la familia santaluceña pueden hacerlo comunicándose con el celular: 2645208811.