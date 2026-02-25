Atenas vuelve a organizar el corso tras 25 años: “Los vecinos venían pidiendo retornar a eso”

La institución de Pocito realizará el Gran Corso este sábado por la noche y lanzó la convocatoria para elegir a la nueva reina del club, destinada a chicas desde los 15 años.

Después de un cuarto de siglo, el Club Atenas volverá a llenar sus instalaciones de brillo, música y color con la realización del Gran Corso 2026. La cita será este sábado 28 por la noche y marcará el regreso de una celebración que supo ser un clásico en Pocito.

La última vez que el club había organizado un corso fue hace 25 años. Por eso, la decisión de recuperarlo no fue casual, sino una respuesta directa al pedido de la comunidad. “Para nosotros era muy importante poder realizarlo, porque los vecinos nos venían pidiendo retornar a eso”, expresó el presidente de la institución Lucio Castro, destacando el valor simbólico que tiene la fiesta para el barrio.

El evento incluirá la participación de comparsas, murgas y agrupaciones carnavaleras, además de la invitación abierta para máscaras sueltas. Desde la organización anticiparon que será una noche pensada para toda la familia, con espectáculos y un gran baile de carnaval que coronará la jornada. El corso será de manera gratuita lógicamente en el boulevar de la calle principal, al cierre tendrá lugar el baile popular dentro de las instalaciones del club, con una entrada general de $5.000.

En paralelo, el club también lanzó la convocatoria para elegir a la nueva reina del Carnaval 2026. Pueden postularse jóvenes desde los 15 años en adelante, en lo que representa otra de las tradiciones que la institución busca reinstalar.