Iglesia picó en punta con actividades previstas en el mes de la primavera Los jóvenes serán protagonistas en el comienzo de la temporada que se prolongará durante el verano para generar atracción turística. También está previsto un centro de atención en El Carrascal, frente a la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

La primavera ya se comienza a sentir en el Departamento Iglesia. Por tal motivo, tanto el municipio como la actividad privada coordinan actividades que se llevarán a cabo durante septiembre como una forma de brindarla la bienvenida a la temporada estival. Para ello se prepararon una serie de actividades a las que se le seguirán sumando otras no solo para el próximo mes, sino para octubre también, aseguró la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Iglesia, Fany Pernas.

La funcionaria destacó entre todas las actividades preparadas hay una que es de vital importancia para todos quienes quieran visitar Iglesia y todas sus localidades. Se trata de la inauguración del Centro de Información Turística que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 10 de la mañana, a modo de lanzamiento de temporada. Estará ubicado en El Carrascal, ubicado frente a la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. Este lugar estará abierto en principio de martes a sábados, para que tanto los sanjuaninos como los visitantes nacionales e internacionales tengan la mejor información sobre todo lo que interesa saber del departamento Iglesia, como ubicación, servicios, gastronomía, alojamientos y todo lo que sea necesario para que los visitantes se sientan a gusto en cada localidad que visiten, disfruten y se llevan la mejor imagen de tierras iglesianas con el fin de que regresen, incluso con más invitados.

Actividades

En cuanto al calendario de actividades, en la Villa Cabecera de Rodeo, el sábado 6 de septiembre comenzará la movida estudiantil con un matiné Pre Primavera, a las 18 horas, en el ex boliche Cerebro. Organiza las promos de Séptimo año de la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra.

Picnic Show Estudiantina: Se llevará a cabo el 13 de septiembre a las 11 en el Polideportivo Municipal de Rodeo, organizado por alumnos de la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra.

Peña Folclórica ‘Homenaje a los Docentes’’. Se realizará el día 13 de septiembre a las 21 horas en el Club Pismanta, de la localidad de Las Flores.

Desafío Cuesta del Viento, competencias de MTB y Running, se realizará el 14 de septiembre a las 9 horas en la Bahía de Los Troncos, dique Cuesta del Viento.

Programa de Capacitación de Informantes de Sitio: se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre desde las 9 horas en el Centro de Informes Turísticos de Pismanta, organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes del municipio.

Por otra parte, en octubre y noviembre comenzarán las escuelas de deportes náuticos en sus distintos rubros como kite, windsurf, entre otros.

Así las cosas, la temporada primaveral comienza con la antesala de la juventud para proyectarse hace fines de año y prolongarse el resto del verano con la idea de que sea un éxito de visitantes en todo el Departamento Iglesia.