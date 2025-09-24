Obras en Ruta 20: la Escuela Procesa Sarmiento ya cuenta con iluminación LED La municipalidad de 9 de julio informó los avances respecto a seguridad vial e iluminación en la zona.

La Municipalidad de 9 de Julio continúa ejecutando un plan de obras de iluminación y seguridad vial. Informaron que el municipio viene proyectando un plan integral en la Ruta Nacional N° 20, a la altura de la Escuela Procesa Sarmiento, que contempla la instalación de iluminación LED desde calle conocida como “Caico” hasta la escuela. Esta obra, que depende de autorizaciones de Vialidad Nacional, se ejecutará en diferentes etapas.

El primer tramo ya fue concretado: la colocación de luminarias LED de última tecnología en la escuela y su frente sobre la ruta, un hecho que representa una solución histórica para la seguridad de alumnos, docentes, familias y automovilistas.

La Municipalidad de 9 de Julio además informó que trabaja en conjunto con la Policía de San Juan, implementando también equipos preventores municipales que acompañan los horarios de ingresos de los estudiantes. “Esta acción ha permitido reforzar la prevención en un punto crítico de tránsito, mientras se avanza en las soluciones estructurales” dijeron.

“Además de la iluminación, ya se trabaja en el diseño de dársenas para colectivos, que permitirán ascenso y descenso más seguro de los alumnos que llegan por Ruta 20. También se proyectan mejoras en la iluminación y entorno de la escuela, generando un espacio más seguro, cordial y atractivo para la comunidad educativa” aseguraron.

Un plan integral que transforma Chacritas

Estas obras forman parte de un plan integral de transformación del distrito Chacritas, donde el municipio viene llevando adelante tareas de limpieza, ordenamiento y reactivación de proyectos públicos y privados, generando mejores condiciones para el desarrollo. Este trabajo sistemático muestra que la Municipalidad de 9 de Julio no se limita a resolver lo inmediato, sino que avanza en un proyecto amplio que recupera y mejora progresivamente cada sector del departamento.

El Intendente Daniel Banega destacó: “Cada obra que iniciamos tiene detrás años de espera de los vecinos. Hoy podemos decir que lo que parecía imposible empieza a concretarse. Sabemos que los recursos son limitados y por eso vamos avanzando por etapas, pero lo importante es que las cosas se están haciendo y se van a terminar haciendo”.

Compromiso con la seguridad y el desarrollo

Con estas acciones, el municipio no solo da respuesta a una demanda histórica, sino que además genera mejores condiciones para la seguridad y el crecimiento del distrito. Porque hacer gestión, aún en tiempos difíciles, es resolver lo urgente, planificar lo importante y cumplir con la palabra dada a los vecinos.