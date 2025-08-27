Todo lo que tenés que saber sobre la primera Academia de Streaming gratuita en Rawson Se trata de una propuesta e innovadora para jóvenes y emprendedores que buscan potenciar sus proyectos en comunicación digital y nuevos medios.

El próximo 3 de septiembre se pondrá en marcha en Rawson la primera Academia de Streaming, un espacio de formación gratuita impulsado por la Municipalidad de la Ciudad de Rawson en conjunto con TELECOM. La iniciativa está destinada a jóvenes y emprendedores del departamento, con el propósito de brindar herramientas que fortalezcan la creatividad, la tecnología y las nuevas estrategias de comunicación digital.

La capacitación tendrá una duración de cuatro clases presenciales en la Biblioteca Popular Sur y contará con un equipo de profesionales integrado por comunicadores, técnicos en medios y reconocidos streamers, quienes guiarán a los participantes en el diseño y fortalecimiento de la marca personal, la creación de contenidos de calidad para redes sociales, el desarrollo de transmisiones en vivo en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram, y la incorporación de nociones de marketing digital y posicionamiento online.

Con una modalidad intensiva y práctica, la propuesta busca que los participantes adquieran competencias técnicas y estratégicas para profesionalizar sus proyectos, potenciar comercios, emprendimientos e instituciones, y abrirse camino en el mercado laboral que hoy gira en torno a la economía del conocimiento.

De esta manera, Rawson picó en punta como pionero en la enseñanza departamental del conocimiento digital en la provincia, ofreciendo a las juventudes y emprendedores locales la posibilidad de capacitarse de manera gratuita y con certificación oficial.

Para saber más sobre la Academia de Streaming

Los interesados en participar deberán grabar un video de 60 segundos contando por qué querés sumarte y enviarlo por WhatsApp al 2645702020 o a través del siguiente link https://rwsn.ar/academiastr

Tienen tiempo hasta el 29 de agosto y los cupos son limitados. Los seleccionados se anunciarán el 5 de septiembre.

Las inscripciones estarán abiertas a través de LITO, la plataforma digital del municipio, que permitirá un proceso ágil y transparente.