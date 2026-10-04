Origen e identidad, ciencia y mercado, las miradas que confluirán en un encuentro que invita a pensar el vino en San Juan

Varias son las actividades que se realizan en el marco del XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026 . Si bien la premiación de las muestras presentadas este año es la actividad central, otras propuestas se llevarán a cabo con la intención de debatir y analizar el vino desde la provincia. En ese sentido se estará llevando a cabo el simposio “Raíces, identidad y negocio del vino argentino” , un encuentro que buscará conectar las raíces de la vitivinicultura con la investigación científica y las estrategias comerciales que definen el futuro de la actividad.

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La propuesta reunirá a enólogos, investigadores y especialistas en gestión comercial para abordar distintas dimensiones de la industria. El objetivo será reflexionar sobre el origen y la identidad de los vinos, los aportes de la ciencia para comprender sus características y las decisiones necesarias para llevarlos al mercado.

La actividad está dirigida a bodegueros, enólogos, sommeliers, integrantes de la comunidad vitivinícola como así también personas interesadas en conocer más sobre el sector, sus bondades y particularidades. La asistencia será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados por la capacidad del espacio en donde se llevará a cabo.

Desde la organización del simposio detallaron que el programa se organizará en torno a tres exposiciones que abordarán diferentes aspectos de la actividad vitivinícola. Por un lado, la experiencia de elaborar y comercializar vinos; por el otro la investigación enológica; como así también la construcción de una identidad capaz de distinguirlos en el mercado.

Así, se presentará la charla “Hacer vino no es tener un negocio de vinos. La mirada del emprendedor”, a cargo de Mauricio Lorca. El enólogo y fundador de Bodega y Viñedos Mauricio Lorca desde 1992 desarrolla una trayectoria vinculada con la innovación, la precisión técnica y el trabajo en el viñedo. En 2003 fundó su propia bodega y creó el concepto «ML Autor de Vinos». Actualmente trabaja en la recuperación de viñedos históricos y explora nuevos territorios vitivinícolas, siendo sin duda una mirada más que interesante para abordar la actividad desde el espíritu emprendedor.

Luego, los investigadores del INTA Mendoza Martín Fanzone y Santiago Sari expondrán “Identidad del Malbec argentino: el caso de San Juan en el contexto nacional”. La presentación pondrá el foco en el aporte de la ciencia enológica para comprender las particularidades de los vinos sanjuaninos y explorar herramientas que permitan diferenciarlos.

Fanzone, además de ser investigador del INTA Mendoza y docente universitario, es licenciado en Bromatología, magíster y doctor en Enología y Biotecnología. Desde 2002 investiga en química, tecnología enológica y análisis sensorial. Por su parte, Sari es ingeniero agrónomo, especialista en Enología, investigador del INTA Mendoza y también docente universitario. Sus líneas de trabajo incluyen la valorización de variedades criollas, las nuevas tecnologías de vinificación y la diferenciación de la calidad de los vinos.

El cierre estará a cargo del licenciado en Administración de Empresas y contador público Juan Francisco Parajuá, quien brindará la exposición “El ADN del vino en Argentina”. Actualmente dirige la consultora Desde lo Concreto, fundada por él, desde donde asesora a bodegas en marketing y estrategia comercial. Su intervención abordará la identidad del vino desde la perspectiva de la estrategia y el posicionamiento comercial, un aspecto central para conectar las características de cada producto con las demandas del mercado.

Los cuatro expositores aportarán experiencias vinculadas con la elaboración, la investigación y la comercialización de vinos.

Cómo participar el simposio “Raíces, identidad y negocio del vino argentino”

La actividad se realizará el martes 20 de octubre, de 15 a 19 horas, en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial, ubicada en la intersección de Av. Libertador y Las Heras, en Capital. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa obligatoria y cupo limitado sujeto a la capacidad de la sala.

Las personas interesadas pueden reservar su lugar a través del siguiente formulario: https://forms.gle/oobC844C7yEKh8wv6

La actividad se desarrollará como parte de Cata San Juan 2026, cuya evaluación de muestras se está realizando y la premiación se concretará el 23 de octubre. En esta oportunidad, el simposio propone abrir un espacio de intercambio para pensar cómo se construye la identidad del vino argentino, desde sus raíces y características hasta las decisiones que permiten proyectarlo comercialmente.