En la antesala de lo que será la celebración de sus 70 años de vida el próximo 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevó a cabo la doble jornada "INTA Puertas Abiertas". El evento, organizado por el Centro Regional Mendoza-San Juan y desarrollado el pasado fin de semana en la vecina provincia, fue una gran vidriera para mostrar a la comunidad cuyana el trabajo de investigación, extensión y transferencia tecnológica que la institución brinda día a día a nuestro sector productivo.
El Ing. Agr. Raúl Tapia, brindó detalles sobre la presencia de la EEA San Juan en la muestra, subrayando el rol de una institución que históricamente ha sido pilar y motor del desarrollo en cada rincón del país. Durante las dos jornadas, que contaron con una masiva afluencia de familias y escuelas agrotécnicas de la región, el stand de la Experimental San Juan expuso líneas de trabajo estratégicas que dan respuesta directa a las demandas de nuestra provincia.
Entre los desarrollos más celebrados, se destacó el trabajo en economía circular aplicado a la principal agroindustria local. Por un lado, el equipo liderado por el Dr. Pablo Monetta presentó un innovador desarrollo enfocado en la reutilización del alperujo (residuo de la extracción del aceite de oliva). Mediante procesos específicos, han logrado transformar este subproducto en un alimento de alto valor nutricional destinado a la industria aviar y porcina.
En la misma línea de aprovechamiento de los recursos olivícolas, el grupo de trabajo del Ing. Luis Bueno expuso el desarrollo de una enmienda orgánica en formato de pellet. Este producto, elaborado a base de alperujo y enriquecido con macro y micronutrientes, se aplica directamente a los suelos para mejorar sustancialmente las propiedades físicas, químicas y su estructura de fertilidad, un avance crucial para los perfiles de suelo áridos característicos de San Juan.
Asimismo, la tecnología de vanguardia tuvo su espacio central con la presentación de los avances en viticultura y manejo integrado de plagas. La Experimental mostró el trabajo que se viene realizando en el marco del programa de mejoramiento genético de vid donde ya se obtuvieron 8 variedades comerciales con destino a consumo en freso y pasas.
70 años acompañando al productor
El acto inaugural fue un momento emotivo y de balance institucional. Contó con la presencia de las máximas autoridades, entre ellas el director nacional del INTA, Vet. Ariel Pereda, coordinadores nacionales de investigación y extensión, y el director del Centro Regional, Dr. Claudio Galmarini y la directora de la EEA San Juan, Dr. Mónica Ruiz. En sus discursos, las autoridades trazaron un recorrido histórico de los principales hitos de la institución, reafirmando el compromiso inquebrantable de acompañar el crecimiento del sector productivo desde la vanguardia tecnológica. Acompañaron en el acto autoridades regionales de la UNCUYO, los Gobiernos de San Juan y Mendoza, el INTI, Irrigación y Municipios de Mendoza.
"El INTA es una institución sumamente robusta en el campo científico-tecnológico, que siempre ha estado atenta a las demandas del sector productivo de San Juan para tratar de cubrirlas. Es una institución clave para el desarrollo del país, y esperamos transitar otros 70 años más con este mismo impulso", reflexionó el Ing. Tapia, resumiendo el espíritu de la jornada.