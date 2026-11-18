El Centro Regional Mendoza San Juan del INTA exhibió sus mayores avances para el sector agropecuario de Cuyo, en el marco de los festejos por los 70 años de la institución. La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan destacó con proyectos de economía circular para la industria olivícola, nuevas variedades de vid y manejo integrado de plagas.

En la antesala de lo que será la celebración de sus 70 años de vida el próximo 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevó a cabo la doble jornada "INTA Puertas Abiertas". El evento, organizado por el Centro Regional Mendoza-San Juan y desarrollado el pasado fin de semana en la vecina provincia, fue una gran vidriera para mostrar a la comunidad cuyana el trabajo de investigación, extensión y transferencia tecnológica que la institución brinda día a día a nuestro sector productivo.

El Ing. Agr. Raúl Tapia, brindó detalles sobre la presencia de la EEA San Juan en la muestra, subrayando el rol de una institución que históricamente ha sido pilar y motor del desarrollo en cada rincón del país. Durante las dos jornadas, que contaron con una masiva afluencia de familias y escuelas agrotécnicas de la región, el stand de la Experimental San Juan expuso líneas de trabajo estratégicas que dan respuesta directa a las demandas de nuestra provincia.

Entre los desarrollos más celebrados, se destacó el trabajo en economía circular aplicado a la principal agroindustria local. Por un lado, el equipo liderado por el Dr. Pablo Monetta presentó un innovador desarrollo enfocado en la reutilización del alperujo (residuo de la extracción del aceite de oliva). Mediante procesos específicos, han logrado transformar este subproducto en un alimento de alto valor nutricional destinado a la industria aviar y porcina.

En la misma línea de aprovechamiento de los recursos olivícolas, el grupo de trabajo del Ing. Luis Bueno expuso el desarrollo de una enmienda orgánica en formato de pellet. Este producto, elaborado a base de alperujo y enriquecido con macro y micronutrientes, se aplica directamente a los suelos para mejorar sustancialmente las propiedades físicas, químicas y su estructura de fertilidad, un avance crucial para los perfiles de suelo áridos característicos de San Juan.

Asimismo, la tecnología de vanguardia tuvo su espacio central con la presentación de los avances en viticultura y manejo integrado de plagas. La Experimental mostró el trabajo que se viene realizando en el marco del programa de mejoramiento genético de vid donde ya se obtuvieron 8 variedades comerciales con destino a consumo en freso y pasas.