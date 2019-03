Pantalones con estampado Versace

El estampado Versace es un acierto en el terreno fashion, pero hay que saber llevarlo ya que marca un estilo muy personal. Puedes combinarlo con blusas, sweaters o armar un total look.

Fuente: Instyle



De todas las tendencias en estampados que veremos hasta la saciedad esta temporada, hay dos que destacan por encima del resto: el estampado tipo animal (leopardo, pitón o cebra) y el estampado de cuadros. No importa si los cuadros son pequeños, grandes, vichy o escoceses.



Elige el print que mejor se adecue a tu estilo y llevalo con orgullo. En cuanto a texturas también hay gran variedad, el corderoy grueso, la pana, el cuero, los de punto como lurex, cheviot entre otros.



La diseñadora británica, Victoria Beckham, ha dado con los pantalones más de moda y va a hacer que no quieras quitártelos durante el invierno, los pantalones de pana.





Pantalones de rayas

Bien sea el total look o solo el pantalón , las rayas dominan la temporada. Puedes combinarlo con una camisa blanca y llevarlos a la oficina o lucirlos con tus sneakers favoritas durante los fines de semana. ¡Un look sencillo pero elegante garantizado!



Pantalones a cuadros





Si quieres reinventar tus looks de trabajo, toma nota de este outfit, combina sus pantalones de cuadros con una campera de cuero y un clutch bien trendy. Los cuadros pueden ser chicos y grandes, escocés, pied de poule y tartan, en una palabra vale todo cuadro







Pantalones estampa snake





El phyton print es el estampado de moda que arrasa tanto en la moda internacional como nacional, los portales y redes sociales lo ponen en un lugar privilegiado. Combinarlo no es nada fácil, según la ocasión es preferible siempre con un tono clásico en la parte superior, acompañado de accesorios de la temporada actual.





Pantalones con el estampa leopardo





Otra estampa fetiche del invierno 2019, el leopardo, lo puedes acompañar con camisa blanca, blusas, o sweater liso. Si quieres estar a la última, inspírate en este outfit.





Pantalones con estampas geométricas





Se puede lucir de lo más chic y elegante con unos pantalones estampados Fendi o geométricos. Un total look es lo más acertado, pero si prefieres algo más sutil, lucilo con una buena camisa de moda.





Los pantalones anchos





En invierno resultan muy cómodos incluso si los llevamos con medias debajo. Ponérnoslos con un jersey de punto XL y combinarlo con botines de plataforma será un acierto seguro.





Pantalones de punto



Los pantalones de punto, sea en lana, algodón o lurex, van desde el día a la noche. Sus acompañantes son los que determinan el estilo. Una buena idea llevar el pantalón ancho a juego con un cropped top y unas sneakers y listo para salir. En cambio si usas un pantalón de punto para la noche es mejor que sea con brillo.





Tips que ayudan



¿Cómo me pongo un pantalón ancho para que no me vea ancha y baja?



Ponerse, por ejemplo, el pantalón ancho de efecto pana y conseguir que este nos estilice es más sencillo de lo que parece. Normalmente, cuando nos ponemos prendas anchas sentimos que acortan nuestra figura y nos ensanchan, sin embargo, provocar el efecto contrario es muy fácil si tenemos en mente las siguientes combinaciones:



Pantalones anchos rectos + zapatillas de deporte + jersey cortito:si queremos llevar zapato plano tendremos que ponernos un pantalón tipo algodón ancho, fluido y recto que nos quede de largo perfecto. De lo contrario nos hará más chiquititas. Lo combinaremos con un jersey corto y nunca demasiado grande porque esto también nos va a recortar altura en gran medida. Apostaremos asimismo por una campera corta y no un abrigo.



Pantalones anchos de campana + tacones:si tenemos alguna cita importante esta es una combinación top. En este caso sí podremos permitirnos llevar una blusa fluida más larga. El largo ideal para el pantalón ancho en este caso es aquel que solo deja ver la punta de nuestros zapatos.



Pantalones anchos bootcut + botines altos: llevar pantalón ancho tipo bootcut (con los tobillos al descubierto) en invierno con botines altos, es la clave del look perfecto. No es recomendable sin embargo que llevemos botines bajos. De esta forma, aparte de la complicación de tener que encontrar el calcetín idóneo, provocaremos en nuestro look un corte visual que no resulta nada favorecedor.



Por último, te recomendamos que elijas siempre los pantalones anchos con tiro alto porque así podrás jugar con meter solo una parte de tu jersey o blusa por dentro de estos y alargar un poquito más tu silueta.