Como antesala de los Oscar; hoy, se celebrará la 74ta edición de los Golden Globe Awards. La fiesta se podrá ver por TNT desde el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles; la cobertura arrancará a las 21 para dar paso a la premiación a las 22; por internet, se verá en TNTGO.tv y NBC.com



La Land encabeza la lista con 7 nominaciones; seguido por Moonlight, con 6 y Manchester By the Sea, con 5; Florence y Lion con 4; y Hasta el último hombre, Comanchería y Animales nocturnos, con 3. Como films extranjeros, compiten: Neruda, Divines, Elle, The Salesman y Toni Erdmann.