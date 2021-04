Este año estará marcado por la tendencia “Athflow”, cuyo propósito es lucir bien sin que el confort se vea afectado, por lo que se observará más presencia de conjuntos o prendas anchas y holgadas. Se caracteriza por combinar lo más chic de la ropa deportiva con piezas más casuales y un ligero toque de elegancia.

Esta tendencia presenta piezas anchas y sueltas, tejidos cómodos, modelado amplio, siluetas sencillas, sin tantos adornos ni aplicaciones, colores básicos e incluso neutros, aunque se pueden encontrar combinaciones con colores más vivos.

Suéteres

De lana o lanilla, los suéteres holgados serán una de las estrellas de esta temporada.

Para darle un toque de sensualidad, puedes usarlos como vestidos, con un short debajo. Según el clima, se pueden combinar con unas buenas zapatillas, botas e incluso bucaneras.

Si no te convence la idea de utilizarlos como vestidos, puedes combinarlos con unos jeans ajustados, clásico o con detalles de rupturas o incluso una calza. Para un look más fresco, coloca la parte delantera o el costado del suéter en el interior del pantalón.

Camisas

A la hora de usar camisas holgadas, la técnica para que se luzcan de mejor manera es combinarlas con un pantalón que sea ajustado al cuerpo, tipo calza o chupin. Este look es ideal para jornadas de trabajo o una reunión durante la tarde.

Además, según el corte de la camisa, la puedes utilizar suelta o colocando una parte o toda la prenda por debajo del pantalón, para que tenga otra caída.

Remerones

Remeras largas, holgadas, con mangas XL y hasta incluso un par de talles más grandes a los que solemos utilizar se volverán en tus favoritas para un look relajado de tarde o fin de semana.

Similar a lo que sucede con las camisas, utilizar debajo un pantalón ajustado creará un outfit perfecto y con estilo. Puede ser una calza, un jogging pegado al cuerpo (con puños en los tobillos) o incluso una calza biker para esos días de calor.

Buzos deportivos

De algodón o similar, es una prenda que sin duda no debe faltar en tu placard. Si tiene capucha, mucho mejor.

Para un look más descontracturado, lo puedes combinar con un pantalón deportivo o con un jean con detalles de roturas tipo mom.

Sacos oversize

Es momento de utilizar ese saco de abrigo que no te animabas pensando que te verías mal porque quedaba grande. Los sacos de tejido pesado y largos continuarán siendo tendencia esta temporada.

Pantalones

Los holgados son ideales para sentir comodidad de la cintura para abajo. Para que no parezcan pantalones que quedan grandes, lo preferible es buscar aquellos que son ajustados a la altura de la cintura, y luego si holgados en la parte inferior.

Según el tipo de tela será la caída. Además, para no pasar frío una buena opción es utilizar una calza por debajo del pantalón. La misma no será incómoda ya que, al llevar una prenda holgada por encima, no sentirás la presión de la prenda.

Polleras

Que la posibilidad de pasar frío no te quite las ganas de usar unas buenas faldas largas bien holgadas. Las que tienen pliegues o tablas son perfectas, ya que ofrecen una caída única y un movimiento de tela que te enamorará.

La clave de la falda es que sea ajustada a la altura de la cintura. Podrás combinarla con alguna camisa o camiseta y una buena chaqueta de cuero, campera de jeans, e incluso un saco.

Conjuntos oversize

Similar a los que luce la artista internacional Billie Eilish hace años, los conjuntos oversize van ganando mayor terreno, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

Estilo urbano, colores estridentes y combinaciones de estampados o completamente lisos monocolor son válidos para este outfit que se caracteriza por estar compuesto por remeras holgadas y pantalones rectos y anchos que llegan hasta la rodilla o completamente largos, donde por lo general van a juego ambas prendas.

Al principio quizás te resulte algo raro e incluso ridículo, pero no olvides que llevar cierto tipo de prendas es más una cuestión de actitud y estilo. No te aferres al perjuicio de que las prendas holgadas te hacen ver grande.

Lo positivo de las prendas holgadas es que se ajustan a diferentes estilos, y puedes disponer de ellas en cualquier ocasión y momento del día, ya que ofrecen una comodidad que se disfruta a pleno.