Algunos consejos que puedes tener en cuenta para motivarte a la hora de hacer trekking. Antes que nada, infórmate bien del clima de la zona y del día y lee con atención los comentarios de otros excursionistas que hayan hecho senderismo sobre esa misma ruta. De esta manera tendrás más información acerca de la ropa que vayas a llevar. Aun así no deben faltarte:



Pantalones: largos o cortos de montaña en función de la temperatura.

Camisetas: ligeras y transpirables y softshell o cortavientos para protegerte del mal tiempo.

Escoge bien tu mochila de montaña: será tu aliada en el viaje. Debe ser ligera para que no te pese excesivamente durante la travesía, acolchada en tirantes y espalda e impermeable para protegerte de la lluvia.



Bastones de trekking: Un must-have en tu ruta, te ayudan a fijar la pisada, mejora tu equilibrio y distribuye de forma equitativa el peso de la espalda entre el pecho y los brazos.



Calcetines de montaña: De nada nos sirve elegir cuidadosamente el calzado de trekking si los calcetines no acompañan. Deben ser transpirables y reguladores térmicos del frío y del calor para unos pies secos y protegidos. Además, antes de comprarlos asegúrate de que se ajustan 100% a tus pies y que no tienen costuras, ya que estas pueden molestarte tras varias horas caminando.



Calzado de trekking: Escoge un calzado de buena calidad, resistente, impermeable y respetuoso con tus pies. Te aconsejamos que te equipes con un par de repuesto por si acaso tu par principal sufriera algún incidente o bien te hiciera daño. Además, incorpora unas barranqueras en tu macuto si las temperaturas son buenas.

¿Cómo elegir tu calzado de trekking?



1. ¿Zapatillas o botas? Primera duda que nos asalta

Pues depende, las zapatillas son más ligeras, sin embargo, no protegen el pie ni ofrecen el mismo agarre que una bota de trekking. Te aconsejamos que te decantes por la zapatilla en salidas cortas en las que no llevas peso y en las que las condiciones del terreno son buenas; si, por el contrario, vas a realizar una salida de varios días en zonas de relieve abrupto y condiciones de frío y humedad, escoge mejor una bota de trekking.



2. Punteras y taloneras que protejan nuestros pies

Esto es fundamental. Ten en cuenta que vas a estar caminando por terrenos voluminosos, repletos de piedras, árboles y raíces, por lo que necesitas un calzado que te ofrezca una puntera de goma para proteger los dedos de tus pies, protecciones laterales y de empeine y una talonera que parapete la parte trasera. El tobillo también debe quedar bien sujeto para evitar movimientos bruscos e innecesarios que nos pueden hacer perder el equilibrio. Sin estas protecciones te expones a sufrir una lesión y puedes perder seguridad sobre el terreno, ya que fijan el pie en la bota y evitan que puedas llegar a caerte si transitas por un terreno en pendiente.



3. Agarre y sujeción

La suela de nuestro calzado de trekking es lo que te une al terreno y te permite caminar sobre él. Su composición y tecnología deben ser los suficientemente resistentes como para caminar sobre terreno mojado, seco, nieve, barro, suelo suelto. Es por ello que lo diseños presentan suelas taqueadas de forma multidireccional para evitar que patinemos en descensos y poder frenar en plena bajada. Las suelas de tu calzado son los neumáticos de tu chasis; sin ellas no podrás llegar a tu objetivo. No lo olvides.



4. Impermeabilidad y transpirabilidad

Por un lado, necesitamos que el calzado transpire para poder ir cómodos y secos durante la travesía y, por otro lado, el calzado debe mantenerse impermeable para poder resistir al sinfín de contratiempos a los que te puedes enfrentar cuando sales varios días de travesía por la montaña.



5. Escoge un calzado cómodo

¿Esto qué quiere decir? Si te vas a ir varios días de travesía necesitas que tu calzado te acompañe, que te proteja pero que no te haga daño. Si te hace rozaduras o te provoca alguna ampolla en el camino no pisarás con seguridad, por lo que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente. De hecho, recomendamos que te pruebes el calzado antes de salir para asegurarte de que no te dará problemas en alta montaña.



En definitiva, equípate bien, busca información sobre la orografía y el clima de la zona que vas a transitar y disfruta de esa desconexión del mundo urbano por el medio rural.

Fuente: Sprinter