A contramano de lo que usualmente sucede con tantas muestras y exposiciones que tienen horario de cierre nocturno, el viejo y querido Conte Grand -el espacio cultural que está frente al Parque de Mayo, contiguo a la Plaza España- invita a los sanjuaninos a no irse a dormir. Sino a venir a divertirse, a disfrutar con todos los sentidos y a jugar a ser parte de una gran muestra interactiva, con muchas intervenciones y acciones, aunque ya sea de madrugada. Es que una vez más y después de mucho tiempo de no realizarse (algunos creen que hace 6 años de la última iniciativa semejante), se reeditará el "Conte Grand no duerme''. Será el próximo sábado 30 de julio y promete durar hasta que las velas no ardan. Esto es aproximadamente entre las 21 y las 3, salvo que las ganas paralicen los relojes._

Esta vez, la invitación a quedarse despierto, buena parte de la noche, es una especie de homenaje al pasado, un reconocimiento del presente y una proyección del futuro, siempre con una visión artística experimental y descontracturada como lo son las iniciativas que tienen lugar en este espacio que antes fue subsede del museo de Bellas Artes, salón de usos múltiples y exposiciones de las más variadas. Ahora, en cambio, tiene su identidad (quizás más) joven, urbana, diversa y sin lugar a dudas, inclusiva._

"La idea general de esta edición es tomar la historia cultural de nuestra provincia y del centro cultural en particular, en un recorrido lineal entre el pasado, el presente y el futuro, permitiéndonos contar qué ha pasado entre esas paredes ya desde hace quince años, todo lo que se ha creado, lo que estamos viviendo en la actualidad y por qué no, lo que creemos y hasta deseemos que ocurra aquí en unos años, "', cuenta Laura Ramos, productora general del CCCG y alma, corazón y vida de esta puesta en escena que hace tres meses que se viene preparando junto a un equipo integrado por Daniela Incerti (montajista), Violeta Alvarez (encargada de la creación digital) y Rodolfo Mier (en iluminación). Semejante dedicación y empeño tiene que ver con que "El Conte no duerme'' es un sello identitario del espacio y el evento que une generaciones, tal como lo define orgulloso desde la dirección, la primera del lugar ya que aunque parezca raro antes era una dependencia más de Industrias Culturales- Aníbal Peña.

El actor Silvio Guevara será el performer que recorrerá, con un texto basado en un poema épico de un autor nacional, el pasado cultural de la provincia y por qué no, los cimientos de lo que algunos años más tarde se convertiría en el proyecto del CCCG.

Sin bostezar ni desperezarse

La forma que encontraron los organizadores de este +madrugón+ es con un recorrido interactivo, en el que no va a haber público, sino que se pretende que quienes se acerquen sean verdaderos participantes activos, ni siquiera pasivos. "Proponemos que la gente se sume y actué junto a los actores y bailarines como si fuese una puesta de arte. Van a poder tocar, mover, sacar, poner. No va a ser una obra quieta., inmovilizada con un público observador sino un participante activo. Los invitamos a venir a poner el cuerpo'', desafía Laura.

Habrá, en el interior del edificio, dos modos de transitar ese recorrido: el primero, con un paseo visual con fotos -algunas propias, otras aportadas y otras encontradas en una página de extensión universitaria con imágenes de la ciudad de San Juan y de muchos momentos culturales de los siglos 19 y 20- y videos. En ese caminito lineal del pasado al futuro, el público será convidado a hacer sus aportes.

"Por ejemplo le vamos a pedir que sume imágenes y recortes a ese collage, de cómo recuerda que era su familia y sus amigos en otras épocas, en qué eventos participaban o que sean parte de un red para unir ideas, entre otras actividades'', anticipa, aclarando que todo lo que transcurra ahí será conceptual, desde una mirada del arte contemporáneo y vanguardista.

El otro modo, será con propuestas puntuales: en el presente habrá una performance a cargo del actor Silvio Guevara que con un texto invitará a revivir el pasado. "Se podría decir que para este momento nos basamos en el terremoto y en el post terremoto como hitos porque este hecho fue sin lugar a dudas el puntapié para un cambio cultural, para un cambio de mentalidad, en la forma de pensar y dimensionar. Es lógico: la ciudad estaba totalmente devastada y el tener que reconstruirla generó un movimiento enorme, en todos los sentidos y en el cultural, fue impresionante'', agrega.

En el presente y para exponer como la diversidad, el feminismo y la cultura urbana impactan en el hoy y tienen cabida en el CCCG no habrá una perfomance pero sí un show coreografiado por Javier Novaro -quien hará la apertura, el intervalo y el cierre de todo el encuentro- junto a Amparo Carrizo, Jazmín Escudero y Ana Paula Salazar. En este momento del presente, llegarán al centro de la escena las distintas disciplinas urbanas que se enseñan y practican en el lugar y, como si fuera poco, muchos de los bailarines y artistas serán los mismos docentes y participantes. De hecho, harán de las suyas los integrantes del espacio de Tango Queer (un tango que sale de la tradicional pareja de hombre y mujer para incorporar nuevas normas y códigos, entonces se intercambian roles e inclusive los bailarines pueden del mismo sexo. Está a cargo de Fernando Muñoz), el grupo Malambo Fusión (con Laura Pacheco, Romina Masiero, Flor Ruiz, Sol Olmos, Nicole Núñez, Ana y Vale Anzor y Sofi Meli), habrá un montaje de Cultura Drag con la afamada Marcela Rouge y un espectáculo de Voguing -el tipo de danza vinculada al Ballroom, de la década del "80- de Nachi Mercado. "Así es como vivimos la cultura en el Conte y queremos compartirlo con todos. Anhelamos que todos los participantes comprueben que este centro cultural es la casa de todos'', indica.

En el futuro, si habrá otra puesta en escena, esta vez llevada adelante por Pilar Mestre Del Bono que reinterpretará y dará forma a un texto imaginativo, casi fantástico y por qué no lunático. "Para lo que vendrá, el público además de interactuar con la actriz, podrá involucrarse con una aldea sustentable que vamos a crear con ayuda de quienes dieron los talleres de reciclado, origami, construcción de herbarios y ramos, 3-R, entre otros Noelia Avila, Johnny Combo, Lala Céspedes, Tamara Tello, Mae Meglioli Serignani- Cami Mapache. Ellos van a armar cuatro casitas a base de los procesos sustentables como papel reciclado, flores conservadas, o con grafitis no solo para plantear que lo que estamos haciendo hoy es para cuidar al medio ambiente, repensando cómo queremos vivir en el futuro. Obviamente temáticas como la inclusión, la accesibilidad, la sustentabilidad, el reciclado, son parte de nuestros intereses como espacio cultural y por eso serán parte del evento'', asegura Ramos.

La actriz Pilar Mestre Del Bono le pondrá el cuerpo y la imaginación a la perfomance del futuro, la que tendrá, entre otros detalles, hasta una especie de fogón virtual y luminoso.

Cada momento está pautado para un tiempo determinado y no se harán en simultáneo ni se van a repetir a lo largo de la noche. "Se podría decir que es un espectáculo antropológico que está armado por y para nosotros como Centro Cultural, como provincia, como habitantes de un territorio. Es algo inédito y creado pura y exclusivamente para este evento'', define lo que se disfrutará la noche del sábado próximo.

Un lugar de puertas abiertas

Además de lo que transcurrirá en el enorme edificio del Conte Grand, en las afueras -con una carpa para menguar el frío- habrán otras propuestas.

"Durante todo el tiempo, en este rincón, va a haber un espacio Chill Out, para relajarse, con música tranqui y la posibilidad de comer y tomar algo. Recién a las 12 y hasta el cierre, empezará la música en vivo, con la participación de DJ Federica y DJ Flower, más la banda de Electro Folk, Trivu. Entre todos ellos, seguramente se armará nuevamente la fiesta'', detalla la productora del que, probablemente, sea uno de los eventos más esperados del año.

En la parte gastronómica, además de poder acceder al circuito de carritos pancheros que se arman en las inmediaciones, participarán 4 Ingredientes, un emprendimiento de comida casera para todos los gustos, incluyendo opciones veganas y vegetarianas, de la chef Dedé de la Vega más la cervecería Ancestral, el distribuidor de cervezas y destilados Brew House y los tragos de BBT-Algo.

El dato

Desde la organización aseguran que es una actividad abierta y gratuita para todes, sin excepción, salvo menores de 18 años. La edad será tenida en cuenta para permitir el ingreso, especialmente de madrugada._

Mucho para hacer y aprender

En las próximas semanas, una vez que pase el período de vacaciones de julio-principios de agosto (ya que se sigue recibiendo turistas de otras provincias), se van a lanzar las convocatorias para participar de los nuevos talleres que ofrece este centro cultural.

Según contó el director del CCCG están ultimando detalles con los profesionales y expertos en distintas actividades que van a dictar estos cursos, pensados para contener a una población interesada en aprender ciertos conocimientos o habilidades pero además como sustitución y hasta complemento de un espacio vacío que no llenan las ofertas académicas formales.

Aníbal Peña adelantó que las propuestas seguirán centradas en las danzas urbanas, el desarrollo y las expresiones tecnológicas, los oficios alternativos y emergentes, las posibilidades de comunicación que brindan las redes sociales e Internet, además de iniciativas vinculadas a la producción artística de espectáculos que tiene que ver con los intereses de quienes concurren allí. Para enterarse las novedades, dijo, habrá que estar atento a las redes de esta dependencia del Ministerio de Turismo y Cultura._

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Área de Comunicación del CCCG Lorena Esbry y productora general Laura Ramos