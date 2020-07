Para todos aquellos y aquellas que alguna vez soñaron con un tratamiento capaz de generar músculo y quemar grasa simultáneamente, sin hacer gimnasia, hay que decir que ese sueño puede ser una realidad. Sólo hay que animarse a probar un sistema de última generación que produce contracciones repetitivas en el mismo músculo y se aplica a través de campos electromagnéticos de alta intensidad. Una vez a la semana alcanza para verse y sentirse mejor en poco tiempo.

"Es un tratamiento en base a la estimulación magnética neuromuscular, eficaz para el levantamiento y tonificación muscular. Cada sesión dura de 20 a 30 minutos, según el grupo muscular a tratar, y equivale a 10 horas de gimnasio o a 60 sesiones de ondas rusas o de electrodos, sin sacrificio, sin dolor, y sin sensación de electricidad", explica la doctora Verónica Godoy, quien ya dispone de esta tecnología en Del Alba, Bienestar, Salud y Belleza, ubicada en Espacio San Juan en Rivadavia.

En definitiva esta flamante técnica actúa fortaleciendo la musculatura interna del abdomen, reduciendo los depósitos de grasa, mientras que en los glúteos actúa elevándolos y fortaleciéndolos, consiguiendo generar 16 por ciento de músculo y 19 por ciento de efecto reductor de grasa.

‘Es lo más nuevo en tecnología estética para tonificar, aprovechando el tiempo al máximo y logrando óptimos efectos en pocas semanas, ya que los resultados son rápidos y efectivos‘, indica la doctora Godoy.

Sin lugar a dudas entre las preocupaciones estéticas más usuales de las personas figuran la celulitis y la flaccidez debido al constante bombardeo de imágenes de cuerpos perfectos, algo no tan sencillo de conseguir. No obstante la voluntad para realizar actividad física, la vida sana y un buena ayuda de la ciencia pueden ser útiles para lograr los objetivos deseados.

"En este tiempo de Covid 19 vimos cierto deterioro en nuestro cuerpo, por la imposibilidad de concurrir a un gimnasio, o de realizar un deporte. Quizá también en este momento de angustia e incertidumbre la falta de voluntad y ganas de llevar a cabo una rutina, on line, o clases por video llamadas u otro medio, incluso excesos en alimentos, este sistema viene muy bien para ayudar enormemente", agrega.

El equipo que facilita este tratamiento, conocido como BODY UP, trabaja a nivel neuromuscular, y sin ningún tipo de dolor ni molestia. Recluta un mayor número de fibras musculares, que la estimulación convencional, y que la actividad física.

En sus comienzos fue un equipo que era utilizado para tratamientos de rehabilitación en enfermedades neuromusculares, y de allí paso al área de estética porque se vio lo beneficioso que resultó a nivel muscular. Entre las virtudes, levanta, da firmeza, y marca zonas corporales.

A nadie escapa que estos tiempos colaboraron para ganar peso y adquirir formas más voluptuosas, mientras que como contrapartida la idea es estar en forma, de alguna manera detener el paso del tiempo, y evitar que el cuerpo se deteriore. Si a esto se suman cambios hormonales, de rutina, malos hábitos alimenticios, falta de tiempo para realizar actividad física, la situación se complica.

"Este aparato actúa estimulando el sistema nervioso, generando variación en el campo magnético, que provoca el máximo de potencial eléctrico a nivel neuronal en la unión con el músculo. En resumen para entender mas fácilmente, podemos decir, que estimula la unión del sistema nervioso con el músculo que seleccionamos trabajar, provocando una muy potente contracción, que como resultado nos va a dar un aumento del tono y el volumen de la fibra muscular", asegura la especialista quien es la directora médica de Alba Salud.

Son muchos los tratamientos estéticos que surgen por estos tiempos donde la belleza física juega un papel preponderante, razón por la cual hay que pensar siempre en aquellos que prioricen la salud de quienes buscan resultados óptimos.

"La estética va de la mano de lo mas importante que es la salud. No hay belleza sin salud, por lo tanto sugiero concurrir a estéticas habilitadas, con supervisión médica a cargo, o a clínicas con orientación en estética. También hay que tener en cuenta que la aparatología de excelencia es óptima si está respaldada y supervisada por profesionales médicos a cargo. He visto muchos fracasos en tratamientos estéticos variados, ya que a veces por distintas circunstancias, no se programan los equipos, con pulsos, intensidades, en definitiva con los parámetros adecuados. De este modo, los resultados no van a ser los esperados. Además éste, como muchos tratamientos tienen contraindicaciones que deben ser estrictamente respetadas. Siempre lo digo, y mis pacientes lo saben, primero la salud, después la estética", destaca la médica especialista.

Los beneficios, uno a uno

El sistema BODY UP produce contracciones que mejoran la circulación, y también logra disminuir la celulitis y la adiposidad localizada. Entre las ventajas se destacan:

* Reafirma y tonifica glúteos y mamas en forma rápida y segura.

* Resultados óptimos y visibles en pocas sesiones.

* Es eficaz y sencillo.

* Cada sesión dura entre 20 a 30 minutos.

* Es indoloro y no es invasivo.

* Permite la estimulación selectiva de cada músculo, ya sea pequeño o profundo, inalcanzable por otra tecnología.

* Se sugiere 1 sesión por semana.

