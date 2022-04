Personalmente he realizado un análisis del informe publicado por ese prestigioso matutino el pasado 23 de febrero de 2022 sobre el cobro de la cooperadora escolar. Me permito opinar sobre un artículo de este prestigioso medio sobre la Escuela de Fruticultura y Enología, con una directa actuación a esta prestigiosa institución educativa, como si fuese la única que realiza este cobro.



Como exdocente y exdirectivo y colocando mi nombre y número de DNI al final de este informe; no voy a ocultar mi identidad, espero aclarar datos pocos precisos, pero erróneos, tratando de confundir a los lectores de este matutino, con la mala intención de dejar mal parados a los directivos actuales de la misma.



Todas las instituciones educativas de la provincia cobran la cooperadora, porque es de la única forma que se puede mantener la escuela en condiciones y también, la única manera de poder adquirir todo lo concerniente a elementos de oficina como resmas de papel, tinta, lapiceras, lápices, tizas, borradores, entre otros insumos.



Respecto de la condición del bufet, en particular ese bufet, está totalmente en regla. Es cierto que el cobro "voluntario" de primero a séptimo año es de $800, más la carpeta colgante de plástico que cuesta en ese bufet $200 y en las distribuidoras y librerías del centro comercial de Capital y Rawson, varían entre $250 y $450. Aquellos padres que llevan la carpeta colaboran con $800 y los que no la llevan colaboran con $1.000. En el caso de la Escuela de Fruticultura y Enología, esos fondos recaudados no sólo se utilizan para mantener todos los sectores que utilizan útiles, dentro de la escuela, sino para comprar elementos e insumos para que los alumnos realicen sus prácticas formativas y prácticas profesionalizantes.



En conclusión, señores padres: apoyen a las escuelas para que sus hijos puedan tener una buena "calidad educativa" y no se lleve de comentarios que no hacen bien a nadie y que en vez de sumar, restan. Gracias a Dios, esto último corresponde a sólo una o dos personas. Además, la red social que utilizan para mal informar, es una usurpación al nombre de esa escuela. Es bueno consultar por el facebook oficial en la misma escuela. Finalmente pregunto a todos: ¿cuando ustedes estudiaban, sus padres nunca aportaron nada a las escuelas? Creo que deberían preguntárselo.



Enólogo Sergio Montero

DNI: 13389582