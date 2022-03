Las mujeres que trabajan en la cooperativa de semillas en Albardón, las que hacen prendas bajo el paraguas de la cooperativa Divina Gloria y las que al rayo del sol o el frío del invierno dejan todo su esfuerzo para que crezcan frutos de la tierra y puedan comercializarlos bajo su sello cooperativo Lago de Ullum, solo por citar algunos ejemplos, probablemente nunca se imaginaron en un escenario. Mucho menos de un teatro y como parte de un evento que pretende hacer reflexionar, expresar con todos los sentidos, sensibilizar y por qué no, manifestar todo lo logrado y lo que aún falta por conquistar. Sin embargo, este 6 de marzo y como parte de la programación del "Hacía el 8M, jornadas escénicas hacia la igualdad'', una actividad organizada entre la sede local del Instituto Nacional del Teatro y las salas independientes más el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura, esta premisa se hará realidad.



Estas mujeres -como las participantes en otras actividades preparadas para hoy por la misma organización (ver Nosotras movemos al mundo)- estarán en el centro de la escena pero también serán las protagonistas, en este caso, de un espacio de reflexión orientado por la psicóloga y actriz de la Cooperativa Teatro de Arte, Celina Carrascosa. Si bien con sus planteos, preguntas e inquietudes fomentará que estas trabajadoras -entre las que incluye por supuesto a las teatreras, porque ese es su trabajo- reivindiquen sus prácticas cotidianas, el lugar que ocupan y se han ganado con su voluntad y laboriosidad, además de la sinergia que provoca la labor en equipo, en comunidad.



Pero no es todo. En ese mismo marco, habrá como broche de oro de esta reflexión y análisis de lo que les pasa a estas mujeres, un producto artístico que quede para la posteridad, hecho con sus propias manos. Será, por un lado, el modo de darle forma, dimensión y color a estas historias de superación y empoderamiento, pero a su vez, será el preludio de una serie de monólogos y escenas interpretadas por otras hacedoras teatrales de la misma cooperativa que nació en 1997 (ver Para no perdérselo).



"La propuesta parte de un taller vivencial para reflexionar sobre las cualidades distintivas que tenemos las mujeres en lo laboral y a su vez, el objetivo es promover el reconocimiento de aquellas herramientas que habitualmente ponemos a disposición en nuestro desempeño ocupacional cotidiano y sobre todo, cuando trabajamos con otras mujeres, en equipo, para poder valorar nuestras capacidades y fortalezas. Es que hay tantos prejuicios sobre la mujer en el ámbito laboral, de la productividad, sobre la supuesta conflictividad del trabajo entre las mujeres, prejuicios que tienen que ver con un acervo machista a nivel social, que nos impide ver todo lo que aportamos y todo lo que brindamos'', resume su intención de trabajo para hoy, esta profesional que destaca que la iniciativa haya partido de una cooperativa artística -donde hay un importante número de mujeres accionando- hacia las cooperativas de otras mujeres que luchan día a día por el sustento y por generar más fuentes de trabajo a conciencia.



"Queremos generar una mirada reflexiva de lo que hacemos para convertir en algo distintivo cada trabajo. Estoy convencida y he visto cómo las mujeres pueden aportar muchísimos aspectos en positivo en sus espacios y esto va más allá de lo doméstico -un trabajo que nosotras mismas no le damos el valor suficiente, ni siquiera a nivel simbólico- dónde las mujeres ponemos a funcionar nuestra capacidad de cuidar, de coordinar, de ordenar, de hacer multitareas y de especialmente, tener en cuenta al otro. Porque todos estos elementos también se ponen en juego en lo laboral y generan una riqueza, un plus inigualable en la manera de producir'', explica la actriz que se subió por primera vez a un escenario en el 2010 y desde entonces sintió la fascinación del teatro porque no sólo le permite canalizar sus inquietudes personales sino además es una gran herramienta para abordar a sus pacientes. Ella trabaja en el área de Salud Mental en el Centro de Salud de la localidad El Rincón, en Albardón y desde el 2021, conforma un grupo interdisciplinario en el consultorio de Salud Sexual y Reproductiva en el Hospital Giordano (también de Albardón), que se ocupa de las problemáticas que atañen a las mujeres. Actualmente está en dos proyectos artísticos.



Tanto Celina Carrascosa y como una de sus compañeras de escenario, Pilar Murcia, detallan que entre las convocadas hay mujeres que trabajan en el campo, integrantes de la Cooperativa Gardenia Sustentable que hacen set de regalos amigables con el ambiente, otras que hacen textilería y tejidos artesanales como las chicas del Centro de Jubilados de Rawson, inclusive hay un un grupo solidario (llamado Kevin Castañón) y varias promotoras de Primera Infancia que son vecinas de comunidades, capacitadas por distintos organismos de gobierno para poder moverse en el terreno, que hacen su aporte de manera solidaria y voluntaria, entre otras.

Para no perdérselo

El taller "'Sentir y Hacer'' guiado por la psicóloga Celina Carrascosa, la escenógrafa Maureen Rotman y las actrices Mónica Calvo y Pilar Murcia se desarrollará desde las 18:30 en el espacio en construcción de la Cooperativa Teatro de Arte de San Juan, en la calle O'Higgins 501 este, en Capital. Como resultado de ese encuentro basado en técnicas psicoafectivas se hará una intervención artística. Después habrá un sencillo brindis para dar lugar a la puesta en escena del trabajo actoral de las integrantes del elenco Ciertas Mujeres -las actrices Katy Moya, Ruthy Ovin, Estela Rodríguez, María José Barbero, Mónica Calvo, Marcela Barber, Pilar Murcia, además de la participación de Esteban Montaño y Juan Terranova, más el trabajo sonoro de Fabricio Montilla y bajo la dirección teatral de Tania Leyes- . Interpretarán monólogos semi montados -esto significa que no están terminados y que algunos textos serán improvisados, otros leídos y otros dichos de memoria- y escenas que prometen atravesar estados de ánimo y llevar al límite las emociones, con las mujeres como protagonistas.



Si bien para esta actividad están convocadas quienes participan de cooperativas femeninas, por supuesto que quien quiera participar -con entrada libre y gratuita- está invitada a sumarse al público. Hay un cupo de 50 localidades.

Nosotras movemos el mundo

La propuesta de la Cooperativa de Teatro de Arte no es la única alternativa con la que los teatristas independientes se suman al 8M. Hay un calendario -que está incluido en el programa "Nosotras movemos al mundo'', del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación- que incluye la más diversas propuestas culturales y por supuesto, artísticas. Las actividades serán durante toda la tarde y noche de hoy, en las salas Avispero Escénica (en Entre Ríos 1566 sur, desde las 20 habrá una intervención escénica musical de candombe), Biblioteca Franklin (en Laprida 63 oeste, obra de danza-teatro Cabras, a las 21:30), Sala de Ensayo y puestas escénicas Riveros Luna (en Benavídez 2316 oeste, desde las 20, charla sobre violencia de género, mateada y exposición de productos, puesta en escena del monólogo "Oda a la mujer sanjuanina'', del fragmento de la obra de danza-teatro "No pasarán'' y un mini recital), Sala de Expresión (Mendoza 2211 sur, entre Ezpeleta y Quiroz, desde las 20, obra "Olor a jarilla'' y testimonios del trabajo en la cárcel de mujeres), Sala Tes (ubicada en Juan B. Justo 335 sur, a las 19, intervención escénica a cargo de la Asamblea Ni Unx Menos SJ), Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste, a las 19, debates y proyección del films), Teatrito del Planeta Lúdico (Tucumán 472 norte, desde las 18, diferentes actividades a partir de sonidos). En todos los casos sumaron a diferentes organizaciones y movimientos de mujeres de la provincia.