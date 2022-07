"Si bien hace más de 20 años que las mujeres trabajan como choferes profesionales al volante de camiones es importante destacar que en los últim años se incrementó su participación en este segmento laboral". Así lo confirma José Pepe Maldonado presidente de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan y vicepresidente a cargo de la presidencia nacional de la Fundación para la Profesionalización del Transporte -FPT- "en la que tenemos una escuela de choferes en localidad bonaerense de Escobar con un predio de 28 hectáreas preparado con tecnologías de última generación para formar las mujeres y hombres del volante".



La FPT "pertenece a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas FADEEAC- y junto a empresas como Scania hemos podido capacitar ya más de 40 mujeres en los últimos 2 años". Este año la FPT cumple 30 años de vida el 27 de octubre próximo.



"Scania Argentina por ejemplo tiene abierta hasta el 31 de julio las inscripciones para la cuarta edición del Programa de formación profesional exclusivo para mujeres, "Conductoras", indicó Maldonado agregando que "en San Juan ya hemos capacitado varias mujeres choferes en nuestra escuela por la que anualmente pasan entre 500 y 600 conductores de camión".



Maldonado indicó que "el objetivo la formación continua e integral de los recursos humanos ligados a la actividad del transporte de cargas, en todos los niveles de gestión. Para ello, por supuesto, tiene una importante oferta académica como son los cursos obligatorios para la obtención de la Licencia Nacional de Transporte Interjuridiccional -LINTI-. Esta es requerida para cargas generales y peligrosas. También Curso de Chofer Profesional o CCP, los Cursos de Operador de Autoelevadores y la Evaluación Conductiva".



Y agregó: "por supuesto que también estamos abiertos a brindar, de hecho lo hacemos, cursos específicos o programas de capacitación empresaria y cursos privados a medida".



SAN JUAN

"Nuestra provincia a través de UPROCAM es una activa motorizadora en el interior del país a donde llegan choferes a actualizar sus cursos desde La Rioja, San Luis y Mendoza entre otras provincias", indicó Maldonado agregando, "participamos de una Red Nacional de Capacitación compuesta por 58 Unidades Académicas con más de 200 aulas y talleres y un Centro de Capacitación Profesional ubicado en la Localidad de Escobar; habiendo capacitado más de 3.000.000 de conductores con una media mensual histórica de 18.000 alumnos".

José Maldonado, presidente de UPROCAM.



SCANIA

Scania Argentina posee abierta las inscripciones hasta mañana para la cuarta edición del Programa de formación profesional exclusivo para mujeres, "Conductoras", del cual ya se graduaron 36 participantes.



"Conductoras" es único en Latinoamérica y busca reducir la brecha de género existente en el transporte y contribuir a la igualdad de género en el sector. En la actualidad, menos del 1% de las Licencias Nacionales de Transporte Interjuridiccional (LiNTI) emitidas corresponden a mujeres, y Scania, como empresa adherida a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de la ONU.

Informes: en www.programa mujeresconductoras.com.ar e inscribirse hasta el 31 de julio de 2022.

Alerta por los costos

En dialogo con Suplemento Verde de Diario de Cuyo José Pape Maldonado, presidente de UPROCAM consultado por el impacto de la crisis política y económica argentina indicó que "hoy no hay precios. Están colgados en las estanterías de repuestos, pero no hay precios de referencia porque los repuesteros no saben a ciencia cierta cuanto cobrar".



Y ejemplificó con "el Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC, por ejemplo, junio mostró un preocupante aumento de 8,51%, tras registrar en mayo el incremento récord de 10,59%. Hay fuertes subas registradas en combustible desde mediados de junio y con un aumento mensual del 18% del gasoil. Esto es una suba del 70% en este insumo durante el período junio 2021 a junio del 2022. El aumento acumulado llega ya al 48,6% durante este primer semestre".



Si bien este aumento semestral está lejos del registrado en el primer semestre del 2018. La variación acumulada alcanza el 76% en los últimos doce meses, luego de cerrar 2021 en 49%, y tras los considerables aumentos de costos en 2018 (61,5%) y 2019 (47%).



Esta situación sucede en un contexto de continuidad de aceleración de la inflación minorista y mayorista en la economía -en particular desde el segundo trimestre del año-, como así también de la ampliación de las brechas cambiarias, con todo lo que ello conlleva en cuanto a incertidumbre futura sobre los niveles de precios y costos.



La buena noticia para Maldonado es "la recuperación en el movimiento de cargas. La economía real muestra niveles de actividad aceptables en el transcurso del año teniendo en cuenta la fuerte recuperación económica general experimentada desde el segundo semestre de 2021".